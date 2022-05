Inizia la rassegna Laboratori in Scena al Goldoni, i primi appuntamenti

Al via la rassegna delle scuole cittadine giunta quest’anno alla sua XXII edizione, dalla quale sono passati migliaia di ragazzi e che torna in teatro con spettacoli al Goldoni ed in Goldonetta, con pubblico in sala o sul palco per dare visibilità al prodotto finale dei laboratori teatrali

Finalmente al via, dopo due anni di laboratori e spettacoli online, la rassegna teatrale della Fondazione Teatro Goldoni “Laboratori in scena”, che comprende sia gli spettacoli della Bottega d’Arte del Goldoni, che “Studenti alla Ribalta!”, la rassegna delle scuole cittadine giunta quest’anno alla sua XXII edizione, dalla quale sono passati migliaia di ragazzi e che torna in teatro con spettacoli al Goldoni ed in Goldonetta, con pubblico in sala o sul palco per dare visibilità al prodotto finale dei laboratori teatrali attivati questo anno all’interno delle seguenti scuole: Liceo Cecioni, Liceo Enriques, ITIS Galilei, ISS Niccolini Palli (Liceo Musicale e Liceo Coreutico), oltre agli spettacoli dei laboratori del Teatro Goldoni coinvolgendo complessivamente 15 laboratori e centinaia di ragazzi. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO.

Mercoledì 25 maggio alle 21 il Coro Voci Bianche Teen Singer e il laboratorio Teatro bambino del Teatro Goldoni presentano IL PICCOLO SPAZZACAMINO maestro del coro Laura Brioli regia Alessandra Donati e Deborah Di Girolamo.

Il piccolo spazzacamino, Op. 45, è un’opera per bambini in tre scene, scritta nel 1948 dal compositore inglese Benjamin Britten su libretto di Eric Crozier. Lo studio su “Il Piccolo Spazzacamino” ha visto coinvolti i laboratori Coro Voci Bianche, Coro Teen e Laboratorio Bambino, condotti rispettivamente dal M° Laura Brioli e le docenti Alessandra Donati e Deborah Di Girolamo. Lo scopo è stato quello di portare in scena, con semplicità e allo stesso tempo creatività, la storia di Sam, il piccolo spazzacamino costretto a lavorare a causa della grande povertà. Per riportare più vicino le vicende di Sam alla nostra quotidianità, la versione teatrale vede all’inizio protagonista l’antico diario di una bisnonna, trovato da alcuni ragazzi in soffitta, un tramite tra 1800 e i giorni nostri. Nella trama si scoprirà che il diario è stato scritto proprio da una delle protagoniste dell’opera, la piccola Juliett. La lettura di quel diario materializzerà sul palco i personaggi di Iken Hall. I tre laboratori hanno lavorato, lezione dopo lezione, in sinergia, con grande entusiasmo e capacità. Con Alice Guerri, Andrea Voleri, Anna Meini, Aurora Kadiu, Bianca Bechini, Bianca Renieri, Emma Norci, Filippo Lucia, Francesco Orsini, Francesco Toncelli, Giosuè Busoni, Giulia Falotico, Giulia Maenza, Gloria Lunadei, Greta Di Nino, Jacopo Volpi, Marco Galgani, Maria Beatrice Carnesecchi, Marta Nundini, Martina Salandin, Marzio Canova, Michael Bagnoli, Samuele Freschi, Selina Bonato Pianista Accompagnatore Matteo Giovannelli



Giovedì 26 maggio alle 17,30 Liceo Musicale ISS “Niccolini-Palli” MUSICA DI… NUOVO INSIEME: gli studenti tornano protagonisti dal vivo dopo due anni di pandemia; il concerto è frutto dell’attività svolta dalla classe quinta del Liceo musicale Niccolini Palli all’interno del Laboratorio di Musica di insieme, guidato dai docenti S. Bacchelli, S. Ciardini, L. Ferri e P. Filidei. Il programma musicale, commentato attraverso le didascalie curate dagli stessi studenti, rappresenta la sintesi del progetto PCTO “dal barocco al Jazz” ed è articolato in tre sezioni: musica da camera, musica corale e teatro musicale.

ore 21 Liceo Coreutico“Niccolini-Palli” IN SCENA E POI… Lo spettacolo vede come protagonisti gli alunni della classe V del Liceo Coreutico “Niccolini-Palli”. L’indirizzo classico, curato dalla prof.ssa Giulia Olivieri, presenterà variazioni di repertorio, alcune delle quali tratte da “Fairy doll”, “La bayadera” e “Lo Schiaccianoci” mentre l’indirizzo contemporaneo propone composizioni coreografiche degli alunni stessi guidati dalla prof.ssa Rossella Montella. L’accompagnamento musicale è sia dal vivo, al pianoforte M° Daniela Panicucci e M° Roberto Capasso, che attraverso brani di Ashram, Edo Notarloberti ed altri. Alunni: Alessi Aurura, Aluzzi Cristina Ashley, Rosa Montella, Amadori Anna, Antonelli Giulia, Basile Michela, Becherini Matteo, Bontà Pittaluga Matilde, Bottazzi Anna, Cappagli Geremia, Casini Irene, Cavagnini Stefano, Della Santa Sara, Garigliani Giulia, Gino Marta, Giovannetti Marta, Livigni Luisa, Malloggi Marzia, Matteoli Chiara, Nicchia Chiara, Pacini Lisa, Petri Caterina, Rispoli Nicole, Rossini Beatrice Docenti: Daniela Panicucci, Rosa Montella, Giulia Olivieri, Roberto Capasso, Sofiya Hristova.

Biglietti € 5 e 7 in vendita presso la biglietteria del Teatro Goldoni aperta il martedì e giovedì dalle 10 alle 13 ed il mercoledì, venerdì e sabato dalle 16,30 alle 19,30 ed un’ora prima dello spettacolo. La vendita dei biglietti è anche on line su www.goldoniteatro.it, www.ticketone.it e nei punti vendita Ticketone.