Inizia la stagione di prosa al Goldoni con La scommessa

Fondazione Teatro Goldoni, Essepi produzioni, Compagnia degli onesti, Teatro dell’aglio presentano il dramma ridicolo in due atti di Emanuele Barresi con Gaia De Laurentiis, Fabio Ferrari e Emanuele Barresi. Scenografie e costumi Adelia Apostolico. Regia Emanuele Barresi

Sabato 5 ottobre alle 21, si inaugura la Stagione di Prosa del Teatro Goldoni con La scommessa, testo scritto e diretto e interpretato dall’attore livornese Emanuele Barresi con Gaia De Laurentiis e Fabio Ferrari. La scommessa è un testo che ci porta nel mondo degli scommettitori incalliti. Enrico è un giocatore che sa quanto può giocare e quando è arrivato il momento di smettere. Michele invece gioca tutto quello che ha e si indebita, finché può, pur di continuare a giocare. I due appartengono a classi sociali differenti, Enrico fa l’avvocato, Michele invece è un operaio che è stato messo da poco in mobilità. Enrico ogni tanto si chiede come fa Chiara, la moglie di Michele, a stare ancora con lui, nonostante la situazione rovinosa in cui l’uomo ha precipitato la famiglia, per colpa del suo inguaribile vizio: Chiara infatti è una donna bella e piena di qualità, che ha un problema: molti anni addietro si è innamorata di Michele e non le è ancora passata. La coppia ha una figlia che è andata via presto da casa, non sopportando i comportamenti del padre, con il quale non vuole più neanche parlare. Il fragile equilibrio su cui si regge il rapporto fra Chiara e Michele, viene messo in pericolo dall’ennesimo azzardo di quest’ultimo, azzardo nel quale viene coinvolta Chiara: il Nostro scommette con l’amico sulla fedeltà della moglie. Quando la donna lo scoprirà, costringerà il marito (ed anche l’amico, suo complice), ad una resa dei conti che condurrà ad un finale sorprendente.

Biglietti: da 22€ a 35 € – Ridotto Under 25 € 15

Biglietteria aperta martedì e giovedì 10/13 – mercoledì venerdì e sabato 16.30/19.30. Nei giorni di spettacolo la spettacolo la biglietteria aprirà due ore prima dell’inizio. Vendita on line su goldoniteatro.it e ticketone.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©