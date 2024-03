La Mascagni Academy in Bulgaria

Ha fatto tappa al Teatro dell’Opera di Plovdiv in Bulgaria con una nuova call internazionale, la Mascagni Academy 2024, il dipartimento della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno impegnato nella ricerca e valorizzazione di giovani cantanti che scelgono l’impegnativo repertorio mascagnano e degli autori a lui coevi quale campo studio e specializzazione.

Plovdiv, conosciuta in italiano anche con il suo antico nome di Filippopoli, è la seconda città del paese dopo la capitale Sofia ed ha condiviso con la nostra Matera il titolo di capitale europea della cultura 2019. Crocevia di culture diverse, è la capitale storica della Tracia e possiede un attivo Teatro dell’Opera con proprie stagioni artistiche nei diversi settori della musica lirica, classica, danza e con una propria orchestra che ha suonato in rinomate sale da concerto in tutta Europa: “Rimango sempre affascinato e contento nel constatare come la musica e la cultura italiana siano profondamente radicate ed amate nelle istituzioni dei paesi che ho la fortuna di incrociare nel nome del nostro Pietro Mascagni – afferma il direttore artistico del Mascagni Festival Marco Voleri – lo splendido Teatro di Plovdiv ci ha permesso di ascoltare in questi giorni nuove voci che arricchiscono il bagaglio di contatti ed esperienze che risulteranno quanto mai utili per la nostra prossima Academy. Inoltre, sono diretto testimone dell’interesse espressomi dal suo sovrintendente Dian Tchobanov di creare occasioni di incontro e di scambi culturali con la loro realtà, una città ricca di tradizioni millenarie, famosa anche per la bellezza del suo centro storico, che comprende anche uno splendido Teatro romano, che fornirebbe lo scenario ideale per tante produzioni musicali”.

Prossimo appuntamento con le audizioni internazionali per la Mascagni Academy è per l’11 aprile al Teatro nazionale dell’Opera e balletto di Tirana (Albania) e si concluderanno il 13 maggio al Teatro Goldoni di Livorno.

