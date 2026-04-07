La musica di Mascagni raccontata dai giovani

Foto di Emanuele Baldanzi

Giovedì 9 aprile alle 9.30, al Teatro Goldoni, si conclude con un matinée aperto alle scuole, il percorso di Mascagni Educational 2026, il progetto del Dipartimento Mascagni della Fondazione Teatro Goldoni che accompagna ogni anno centinaia di studenti alla scoperta della figura e della musica di Pietro Mascagni. A completare l’esperienza, nel foyer sarà allestita una mostra dei lavori realizzati

Giovedì 9 aprile alle 9.30, al Teatro Goldoni, si conclude con un matinée aperto alle scuole, il percorso di Mascagni Educational 2026, il progetto del Dipartimento Mascagni della Fondazione Teatro Goldoni che accompagna ogni anno centinaia di studenti alla scoperta della figura e della musica di Pietro Mascagni. L’evento finale rappresenta un momento di restituzione collettiva, ma soprattutto un’occasione per vedere e ascoltare come la musica di Mascagni possa essere riletta, immaginata e vissuta dalle nuove generazioni. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del progetto da parte di Marco Voleri – direttore artistico del Festival Mascagni e Cristina Grieco – dirigente Ufficio Scolastico Provinciale, la mattinata si apre con la proiezione del video Il mio amico Pietro, che ha coinvolto giovani studenti livornesi e raccolto centinaia di visualizzazioni su social e canale youtube del Festival.

Da qui prende vita un racconto fluido e articolato, condotto da Maria Salvini, costruito attraverso linguaggi diversi: la musica, prima di tutto, con esecuzioni strumentali e vocali ispirate al repertorio mascagnano; ma anche la parola, con letture, poesie e riflessioni nate dall’incontro con le opere del compositore. Accanto a questi, trovano spazio il teatro, il movimento, il lavoro digitale e la dimensione visiva, con proiezioni di disegni, immagini e contenuti realizzati dagli studenti. Il programma diventa così un viaggio dentro l’immaginario di Mascagni, riletto con sensibilità contemporanea: dalle suggestioni di Cavalleria rusticana alle atmosfere di altre opere, passando per interpretazioni personali, sperimentazioni creative e forme espressive ibride che uniscono tradizione e innovazione.

A completare l’esperienza, nel foyer sarà allestita una mostra dei lavori realizzati durante il progetto: un percorso visivo che testimonia l’impegno, la fantasia e la partecipazione dei ragazzi; alla realizzazione di questa parte figurativa ha partecipato attivamente il Gruppo Labronico che giovedì mattina premierà i lavori migliori. “Il Mascagni Educational rappresenta un asse strategico del nostro progetto culturale – dichiara il direttore artistico Marco Voleri – perché consente di attivare un dialogo concreto tra il patrimonio musicale e le nuove generazioni. Il valore dell’iniziativa risiede nella capacità di coinvolgere gli studenti in un percorso consapevole, in cui la conoscenza si traduce in esperienza e produzione artistica. Il risultato è un processo di crescita che rafforza il legame tra territorio, identità culturale e futuro”. Il Mascagni Educational si conferma così un progetto capace di costruire un ponte tra patrimonio culturale e nuove generazioni, trasformando l’ascolto in esperienza attiva e la conoscenza in creazione. Il matinée finale non è solo una conclusione, ma il segno concreto di un processo educativo che mette al centro i giovani, rendendoli protagonisti e interpreti di una grande eredità musicale.

Partecipano le scuole: Scuola Secondaria di I grado Marcacci di Collesalvetti, Scuola Primaria Cattaneo, ISS Liceo Musicale Niccolini-Palli, Scuola Secondaria di I grado Mazzini, Scuola Primaria Albertelli, Scuola Secondaria di I grado Ex Pirelli, Scuola Secondaria di I grado Guerrazzi di Cecina.

Per informazioni: Ufficio Scuole Teatro Goldoni 0586.204206/225 www.goldoniteatro.it

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