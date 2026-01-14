Oggi la musica di Mozart risuona in Goldonetta

Oggi alle 18 in Goldonetta due meravigliose sinfonie di Mozart con violino e viola solisti e l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno “Massimo de Bernart”

Due meravigliose sinfonie con tutta la magia della musica di Wolfgang Amadeus Mozart caratterizzeranno il nuovo concerto da camera dell’Orchestra Goldoni in programma mercoledì 14 Gennaio, alle ore 18 in Goldonetta. L’appuntamento, dal titolo “Mozart – Concertante”, avrà come protagonista l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno “Massimo de Bernart” che per l’occasione incontrerà nuovamente il M° Nicola Colafelice, giovane direttore d’orchestra di solida formazione artistica, già applaudito in questa stagione in un doppio concerto sinfonico.

La serata si aprirà con la Sinfonia concertante per violino e viola K. 364, pagina di grande seduzione e ricchezza melodica, caratterizzata da un continuo ed affascinante dialogo tra gli strumenti solisti e l’orchestra che conquista l’ascoltatore fin dal primo ascolto. Sul palcoscenico della Goldonetta, la viola solista sarà quella di Anna Serova, artista siberiana molto richiesta nella musica da camera per la rara bellezza del suono e per la sua notevole duttilità artistica; oltre ad essersi esibita come solista nelle più prestigiose sale concertistiche del mondo con importanti orchestre, ha ricevuto negli ultimi anni dediche da alcuni dei più importanti compositori contemporanei ed è particolarmente attiva per il suo impegno artistico e sociale che l’ha vista dal 2016 Testimonial Internazionale dell’Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla. In continuo dialogo con lei e la compagine orchestrale, l’appassionato violino di Riccardo Zamuner, artista napoletano invitato regolarmente nelle più prestigiose istituzioni concertistiche italiane e straniere, vincitore di diversi concorsi e che svolge intensa attività concertistica sia in Italia che all’estero. Nella seconda parte del concerto, sarà proposta la Sinfonia n. 29 in la maggiore, K. 201 del genio salisburghese, opera composta appena diciottenne nella sua città natale ma che rivela una sorprendente maturità espressiva, per equilibrio e chiarezza delle forme classiche innervate dal raffinato lirismo e profondità emotiva proprie del suo originalissimo linguaggio, tutt’oggi tra i più amati e popolari tra il pubblico di tutto il mondo.

Biglietti: posto unico numerato € 5 (€ 2 per gli abbonati alla Stagioni Sinfonica e per gli abbonati a Classica con Gusto), in vendita presso il botteghino del Goldoni il martedì e giovedì ore 10/13 e il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30; nei giorni di spettacolo la biglietteria aprirà due ore prima dell’inizio.

