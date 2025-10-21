La pianista Mariani sul palco della Goldonetta

La Melodia, il Movimento, il Sentimento: è questo il tema proposto dall'artista giovedì 23 ottobre alle ore 21 alla Goldonetta

La Melodia, il Movimento, il Sentimento: è questo il tema proposto dalla pianista Maria Gabriella Mariani, per il prossimo concerto da camera dell’Orchestra del Teatro Goldoni in programma giovedì 23 ottobre, alle ore 21 alla Goldonetta. Artista di straordinaria versatilità, impegnata sin da giovanissima in concerti in veste di solista e con orchestra per importanti istituzioni in tutta Italia, Europa e Stati Uniti, la Mariani per l’occasione farà “duettare” Mendelssohn con Schumann in un incontro improntato sulla ricerca della forma e della melodia: dei due grandi musicisti tedeschi dell’Ottocento, eseguirà rispettivamente, alternandole Fantasia op. 28 e Variations Serieuses op. 54 del primo, con Romanze op. 28 del secondo. Ci sarà poi un omaggio a Maurice Ravel per i 150 anni dalla sua nascita, con Gaspard de la nuit, tre poemi per pianoforte di eccezionale raffinatezza quanto di mirabile capacità tecnica e virtuositica richiesta all’interprete e la raccolta di otto valzer Valses Nobles et Sentimentales: “Il titolo – scrisse l’autore – esprime a sufficienza la mia intenzione di comporre una sequenza di valzer sul modello di Schubert. Al virtuosismo su cui si fondava Gaspard de la nuit, segue una scrittura nettamente più tratteggiata, che indurisce le armonie e mette in luce i rilievi della musica”; alla versione pianistica, Ravel ne fece rapidamente seguire una orchestrale, di cui curò il soggetto per un’azione coreografica poi divenuta un balletto. Dal 2007, la Mariani affianca all’attività concertistica quella di compositrice. Spesso inserisce le sue musiche in progetti discografici di ampio respiro, affiancandole ai grandi Classici, sulla base di elementi tematici, compositivi ed estetici. In chiusura della serata eseguirà il suo Nené Waltz del 2021, accolto questa estate con grande successo al Festival Solomeo della Fondazione Brunello. La sua prorompente personalità e sensibilità artistica ne hanno fatto anche ambasciatrice dell’AMI Associazione Mozart Italia; nata nel 1991 è la promanazione dello Stiftung Mozarteum di Salisburgo in Italia e contribuisce alla valorizzazione del repertorio mozartiano: “Proprio in questo ambito – dichiara Luciano Corona, Direttore artistico dell’Orchestra del Goldoni Massimo de Bernart – siamo particolarmente lieti di annunciare da quest’anno la nascita di una collaborazione dell’AMI con la nostra orchestra, apprezzata tra le migliori in Italia per l’esecuzione dei repertori mozartiani”.

Biglietti: posto unico numerato € 5 (€ 2 per gli abbonati alla Stagioni Sinfonica e per i vecchi abbonati a Classica con Gusto), in vendita presso il botteghino del Goldoni giovedì ore 10-13 e dalle ore 17.

