La poesia si fa musica in Goldonetta

Lo strepitoso soprano spagnolo Sylvia Schwartz con il raffinato pianista Mario Montore interpretano Schubert, Schumann, Faurè, Bellini, Rossini, Granados. Appuntamento martedì 25 marzo, alle ore 21, per la rassegna Classica con gusto

“La poesia si fa musica” con il prossimo concerto in programma martedì 25 marzo, alle ore 21, in Goldonetta per la rassegna “Classica con gusto” della Fondazione Teatro Goldoni e Menicagli pianoforti. Sarà il M° Carlo Palese, che cura il progetto artistico della rassegna cameristica, a presentare in apertura al pubblico i protagonisti ed il tema della serata che verterà sul genere musicale del Lied come elegante forma d’arte: “Avremo con noi – afferma – un’artista di eccezione come il soprano spagnolo Sylvia Swartz, che ha calcato i maggiori palcoscenici del mondo e che interpreterà da par suo, assieme al raffinatissimo pianista Mario Montore, pagine incantevoli tratte da un repertorio intenso e molto vario in cui poesia e musica si fondono raggiungendo l’apice dell’espressione; ogni parola e ogni suono sono qui complementari e si rinforzano a vicenda”. Il Lied (il cui significato è letteralmente canzone) ebbe grande diffusione in area germanica ed in particolare nel periodo romantico e si caratterizza per la melodia del canto dispiegata su poesie d’autore incentrate su situazioni sentimentali complesse o talvolta su temi popolari e di ambientazione naturale.

Il programma sarà aperto da cinque liriche di Franz Schubert Die Sterne (Le stelle), Auf dem Wasser zu singen (Cantare sull’acqua), Du bist die Ruh (Tu sei la pace), Ständchen (Serenata), Lachen und Weinen (Ridere e piangere); seguiranno di Robert Schumann Frauenliebe und Leben (Amore e vita di donna) op. 42; di Grabriel Faurè Nocturne e Les Berceaux (Notturno e Le culle). Sarà quindi la volta di tre brani di Vincenzo Bellini: Malinconia, ninfa gentile – Ma rendi pur contento – Vaga luna a cui seguiranno di Gioachino Rossini L’invito, La promessa, La pastorella delle alpi; in chiusura del compositore spagnolo Enrique Granados saranno proposti all’ascolto El Majo Discreto, El Majo Timido, La Maja y el ruiseñor.

Sylvia Schwartz è oggi considerata come uno dei più rappresentativi soprani della sua generazione, unendo una profonda musicalità con un grande lirismo e una particolare attenzione per i dettagli. Nel corso della sua luminosa carriera, ha prestato la sua eccezionale verve e il suo gusto raffinato ad una grande varietà di ruoli principali. Interprete esperta nel pieno della sua attività, è di casa sui palcoscenici quali Scala di Milano, Staatsoper di Berlino, Vienna, Amburgo, Bayerische Staatsoper, Teatro Real di Madrid, Bolshoi di Mosca, Maggio Musicale Fiorentino. Sylvia è stata anche ospite frequente di molti festival internazionali, tra cui Edimburgo, Baden Baden, Salisburgo e Verbier, oltre che in molti concerti e recital, lavorando a fianco di artisti e direttori d’orchestra importanti. Il pianista Mario Montore nato nel 1985, diplomato con lode e menzione d’onore al Conservatorio di Cosenza ed all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, è vincitore di oltre quaranta concorsi solistici ed ha raggiunto notorietà internazionale per la sua intensa attività di camerista con il Quartetto Avos, costituito nel 2007, con cui si è aggiudicato numerosi premi internazionali. È ideatore e fondatore di Avos Project – Scuola Internazionale di Musica di Roma, oggi una delle più importanti accademie italiane, punto di incontro dei migliori musicisti del panorama mondiale. Si è esibito per le più importanti stagioni concertistiche italiane ed ha effettuato diverse tournée all’estero.

Il biglietto, posto unico numerato € 10, include anche il simpatico buffet finale offerto dagli organizzatori.

Biglietti in vendita presso il botteghino del Goldoni (tel. 0586 204290), aperto il martedì e giovedì ore 10/13; il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30 e online su www.goldoniteatro.it

