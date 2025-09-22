Laboratori teatrali e musicali del Teatro Goldoni. Giovedì primo open day

Dal 6 ottobre, la Bottega d’Arte della Fondazione Goldoni, riprenderà la sua attività in Teatro con corsi di recitazione e canto. I laboratori teatrali, sono il luogo ideale per esplorare il mondo del teatro e le sue tecniche in maniera divertente, pratica e accessibile

Dal 6 ottobre, la Bottega d’Arte della Fondazione Goldoni, riprenderà la sua attività in Teatro con corsi di recitazione e canto. I laboratori teatrali, sono il luogo ideale per esplorare il mondo del teatro e le sue tecniche in maniera divertente, pratica e accessibile. I percorsi si avvarranno di docenti professionisti del mondo del teatro e del canto, scelti per le loro competenze pedagogiche e per l’attitudine ad una conduzione attenta ed empatica del percorso laboratoriale, sempre in ascolto delle esigenze del gruppo e del singolo allievo.

Questi i laboratori della Bottega d’Arte: Teatro Bambino (6/10 anni) partendo dall’utilizzo del linguaggio corporeo, passando anche attraverso l’esperienza del “Teatro danza”, i bambini scopriranno come il gesto possa “narrare” storie e personaggi. L’insegnante utilizzerà il gioco come approccio fondamentale del percorso di alfabetizzazione teatrale; Teatro Ragazzi (11/14 anni) si tratta di un’esperienza complessa perché il teatro mettendo in gioco le potenzialità espressive dell’individuo, un percorso di innegabile valore formativo, un pretesto per facilitare il superamento di quegli ostacoli, sia interni che esterni, che impediscono la libera e consapevole espressione della personalità, un’occasione per capire e conoscere se stessi e gli altri, per acquisire maggior disinvoltura e sicurezza sia nell’espressione verbale che corporea; Teatro Giovani (14/18 anni) è un percorso di ricerca teatrale rivolto agli adolescenti che desiderano fare esperienza del gioco scenico, con un importante lavoro di gruppo e con l’obiettivo comune di mettere in scena un testo (classico o contemporaneo) di fronte a un pubblico. Durante il laboratorio si esploreranno – attraverso giochi di gruppo, improvvisazioni ed esercizi di recitazione – il corpo, la voce e le nostre potenzialità di individui e giovani attori; Teatro Giovani Adulti (19/35 anni) è un percorso coinvolgente che attraverso lo strumento teatrale offre ai partecipanti uno spazio ed un momento di ricerca personale e collettiva. Fare teatro è un allenamento all’empatia, un gioco, un divertimento e un modo incredibilmente efficace per offrirci esperienze inattese ed un nuovo sguardo sul mondo che ci circonda; per capire come gli altri lo vedono e capire meglio noi stessi. Gli esercizi, i giochi, il training fisico e vocale ci aiuteranno a sviluppare le nostre competenze relazionali, comunicative e attoriali, implementando immaginazione, ascolto e apertura. Coro Voci Bianche (7/13 anni) è un progetto didattico/formativo che si pone come finalità, oltre quella principale di educare i ragazzi ai linguaggi della musica, del canto corale e del teatro musicale, di mantenere attivo un coro che, facendo fulcro sulla didattica personalizzata, sia in grado di partecipare a produzioni liriche, teatrali ed a concerti inseriti a vari livelli della programmazione del Teatro Goldoni e non solo.

Open day di presentazione dei Laboratori: giovedì 25 settembre ore 19 Sala Specchi per i laboratori di Teatro Giovani (15/19 anni), Teatro Giovani Adulti (20/35 anni); mercoledì 1 ottobre ore 18 Sala Specchi per i laboratori di Teatro Bambino (7/10 anni) Teatro Ragazzi (11/05) e Coro Voci Bianche.

Per maggiori informazioni visita la sezione Formazione – Laboratori su www.goldoniteatro.it o contattaci ai numeri 0586.204206/225 o tramite mail a [email protected]

