Laboratorio Bambino in “Magicamente Naufraghi”, lunedì in Goldonetta

Lunedì 29 maggio, alle 19 in Goldonetta, con Magicamente naufraghi, spettacolo del Laboratorio Bambino della Bottega d’arte del Teatro Goldoni, continua la rassegna teatrale “Laboratori in scena”, organizzata dalla Fondazione Goldoni.

C’era una volta, tanto tempo fa, un’isola, in cui il vento sussurrava nelle orecchie dei naufraghi e gli alberi prendevano vita al loro passaggio…

Questo è il paesaggio incantato che accoglie i naufraghi nella rilettura de La tempesta di W. Shakespeare fatta dal Laboratorio Teatro Bambino della Fondazione Teatro Goldoni.

Seguendo ed esaltando il lato fiabesco, fantastico del testo, la versione elaborata dalle insegnanti Deborah Di Girolamo e Alessandra Donati, restituisce un mondo onirico carico di significati

La tempesta è, infatti, intesa come punto di rottura della continuità temporale, in cui la Magia entra senza permesso per riportare l’ordine nel caos creato dalla cupidigia umana. Una magia dell’anima che ha cura di coloro che prendono parte al rito d’iniziazione, rinunciando alla vendetta per mostrare a chi ha sbagliato, un’altra via: quella, appunto, della “cura”, quella del perdono. L’ultimo atto di questo laborioso ed intricato piano, è giocato, sulla scacchiera del destino, dalla forza più potente al mondo, dall’arma più efficace che Prospero potesse mettere in campo: l’Amore.

Per la messa in scena è stato dato maggior spazio alla coralità e al linguaggio corporeo, per facilitare il lato espressivo dei giovani studenti del corso.

A raccontare l’antica storia del Duca di Milano e della sua tempesta finale, saranno gli allievi del laboratorio: Giosuè Busoni, Marzio Canova, Alessia Cecchiero, Lila Chiti Lombardo, Dalia Conti, Anna Currao, Amelia Fina, Alice Guerri, Alice La Rosa, Gloria Lunadei, Marco Lunadei, Giulia Maenza, Luciana Mendoza, Emma Norci, Francesco Orsini, Bianca Renieri, Giorgia Santini, Antoinette Valentin, Jacopo Volpi, Zeno Zilli. Sceneggiatura Alessandra Donati, Regia Deborah Di Girolamo e Alessandra Donati.

Biglietti: € 5 in vendita presso la biglietteria del teatro Goldoni aperta sabato dalle 16,30 alle 19,30 ed il giorno stesso un’ora prima dello spettacolo. La vendita dei biglietti è anche on line su www.goldoniteatro.it, www.ticketone.it e nei punti vendita Ticketone.

