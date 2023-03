L’italiana in Algeri, l’ambasciatore della Repubblica di Slovenia al Teatro Goldoni

L’ambasciatore della Repubblica di Slovenia in Italia S. E. Matjaž Longar

L’ambasciatore ha accolto l’invito del sindaco Salvetti ad essere con lui al Teatro Goldoni venerdì 31 marzo per la prima rappresentazione dell’opera “L’italiana in Algeri”

L’ambasciatore della Repubblica di Slovenia in Italia S. E. Matjaž Longar ha accolto l’invito del sindaco Salvetti ad essere con lui al Teatro Goldoni venerdì 31 marzo per la prima rappresentazione dell’opera “L’italiana in Algeri” di Gioachino Rossini: “Si tratta dell’opera da noi coprodotta con SNG Opera Ljubljana – ha evidenziato il sindaco – dove ha debuttato con successo lo scorso febbraio con la regia di Emanuele Gamba, direttore artistico della Fondazione Teatro Goldoni. Si tratta di un’importante occasione di collaborazione e scambio culturale tra i nostri paesi – ha proseguito – fatto ulteriormente evidenziato dall’avere con noi alle recite a Livorno come direttore d’orchestra il M° Marko Hribernik, direttore artistico del Teatro Nazionale Sloveno”. La presenza del Direttore Hribernik e la coproduzione tra le città di Livorno e di Ljubljana, sono un bel segnale di come la cultura e la musica possano costituire un ponte ideale di conoscenza, scambi e collaborazione e contribuiscano ad incrementare la proiezione internazionale della città di Livorno.

Condividi: