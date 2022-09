Livorno Piano Competition, oltre 100 concorrenti da tutto il mondo

Via alla sesta edizione del concorso pianistico internazionale in programma dal 27 settembre al 1° ottobre negli spazi della Goldonetta

di Giulia Bellaveglia

“Una piccola istituzione per la città portata avanti grazie alla tradizione di una squadra composta da tanti. Una manifestazione che sta crescendo e si sta affermando sempre di più”.

Con queste parole Carlo Palese descrive “Livorno Piano Competition”, il concorso per pianisti, di cui Palese è direttore artistico, che giunge alla sua sesta edizione. Organizzato dall’associazione LivornoClassica con il patrocinio di Comune di Livorno, Provincia di Livorno e Regione Toscana e il sostegno di tantissime altre realtà, l’evento avrà luogo negli spazi della Goldonetta (Teatro Goldoni) dal 27 settembre al 1° ottobre. “Abbiamo raccolto più di 100 adesioni – prosegue Palese – provenienti da 26 Paesi. Data la grande affluenza abbiamo quindi deciso di operare una preselezione su base video per arrivare ad un numero di concorrenti che sia gestibile e anche per provare a far esprime i musicisti attraverso le nuove tecnologie”. Oltre al primo premio (10mila euro, registrazione dei brani e un concerto come solista con l’Orchestra del Teatro Goldoni) saranno previsti anche il premio Antonio Bacchelli, assegnato al miglior interprete di musica del nostro tempo e il premio Arte che vede in palio l’opera “Repubbliche marinare” dell’artista Enrico Bacci. Come di consueto sarà presente anche il premio Enrico Galletta, riservato ai giovanissimi talenti del pianoforte. A decretare i vincitori una prestigiosa giuria composta da nomi di fama internazionale: Dmitri Alexeev, Enrica Ciccarelli Mormone, Carlo Guaitoli, Patricia Pagni e lo stesso Palese. “Abbiamo rinnovato il contributo a questa iniziativa in un momento in cui la cosa non era per niente scontata – aggiunge l’assessore alla cultura Simone Lenzi – Il caro prezzi pesa sul bilancio del Comune, ecco perché il nostro sostegno è ancora più importante. Grazie ad eventi come questo, nel resto del mondo si guarda Livorno come un luogo importante. Un risultato che testimonia la passione di chi ha creato tutto questo”. Le prove eliminatorie (27 settembre dalle 17 alle 20 e 28/29 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20) e le semifinali (30 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20) saranno visibili in streaming sul sito e sulla pagina Facebook del concorso. La prova finale e la cerimonia di premiazione (1° a partire dalle 20) saranno invece visibili nelle stesse modalità o accessibili ad ingresso gratuito su prenotazione all’indirizzo [email protected]

Condividi: