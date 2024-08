L’opera da 10 soldi, stasera Turandot in Fortezza Vecchia

L’opera da 10 soldi è un format alla portata di tutti e per tutte le età per chi ama e già conosce l’opera e per chi si avvicinasse ad essa per la prima volta. L’esecuzione musicale, affidata all’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno diretta da Stefano Cencetti, vedrà protagonisti il soprano Katerina Kotsou (Turandot), il tenore Giorgio Casciarri (Calaf) e il soprano Ilaria Casai (Liù)

“Nessun dorma!”: risuonerà ancora una volta venerdì 16 agosto, alle ore 21.30 in Fortezza vecchia a Livorno, la celeberrima invocazione del Principe Calaf che apre il terzo atto di Turandot di Giacomo Puccini; un’aria così carica di forza e trepidazione, da essere ormai assunta tra i simboli stessi del melodramma lirico, con quell’esplosione finale “Vincerò!” resa famosa da innumerevoli interpretazioni e proposte anche in occasioni extra teatrali. Sarà quella la punta di diamante di una brillante sequenza dei momenti salienti del capolavoro del compositore lucchese, che sarà proposta nell’ultimo appuntamento della rassegna “L’opera da 10 soldi” ovvero la lirica in 60 minuti, la fresca e coinvolgente iniziativa della Fondazione Teatro Goldoni e Menicagli Pianoforti. L’esecuzione musicale, affidata all’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno diretta da Stefano Cencetti, bacchetta esperta e sensibile a restituire all’ascolto la ricchezza delle partiture pucciniane, vedrà protagonisti il soprano Katerina Kotsou (Turandot), il tenore Giorgio Casciarri (Calaf) ed il soprano Ilaria Casai (Liù). Brillante e coinvolgente la narrazione della nota attrice Daniela Morozzi e del direttore d’orchestra Mario Menicagli (che curano i testi insieme a Simone Tamburini), che condurrà lo spettatore nella Cina delle favole, tra l’algida e crudele fierezza della Principessa Turandot, il cui gelo affettivo sarà solo al termine vinto dalla sfrontata intraprendenza del tenore e dal sacrificio della schiava Liù. Un format alla portata di tutti e per tutte le età, per chi ama e già conosce l’opera e per chi si avvicinasse ad essa per la prima volta. Tra le arie famose, ascolteremo: (Turandot, Calaf), – Nessun dorma (Calaf), – “Signore ascolta”, “Non piangere Liù”, “In questa reggia”, scena degli enigmi, “Tu che di gel sei cinta”.

Posto unico € 10; info e prenotazioni Fortezza Vecchia cell. 351 9860341 – fortezzavecchia.it – goldoniteatro.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©