L’opera da dieci soldi, Carmen in Fortezza Vecchia

L’opera da dieci soldi propone una versione ridotta e per tutti dell'opera. I testi del capolavoro di Bizet sono curati da Daniela Morozzi, Simone Tamburini e Mario Menicagli. Appuntamento sabato 10 agosto alle ore 21.30 in Fortezza Vecchia

“Mai Carmen cederà! Libera è nata e libera morrà!”: con queste parole, gridate con grandissima forza e determinazione, si conclude la tragica vicenda di amore e morte della gitana Carmen, una delle figure più conosciute ed amate del teatro lirico in tutto il mondo, protagonista della celeberrima opera di Georges Bizet. Potremo seguire la sua storia sabato 10 agosto, alle ore 21.30 in Fortezza Vecchia in un originale format per la rassegna “L’opera da dieci soldi” che associa l’esecuzione di pagine celebri al racconto, in una modalità alla portata di tutti e che è stata salutata al suo debutto a fine giugno con oltre trecento spettatori per “Il trovatore” di Verdi. Musica e narrazione: con la partecipazione straordinaria della nota attrice Daniela Morozzi, seguitissimo personaggio televisivo, protagonista di serie tv di grande successo e brillante attrice teatrale e con Mario Menicagli, che sarà anche direttore d’orchestra, saremo portati per mano in una caldissima Siviglia con le travolgenti melodie di cui è costellata la partitura, capace di spaziare con straordinaria sottigliezza dalla levità e alla brillantezza proprie dell’operetta francese, alle oasi liriche rappresentate dai personaggi di José e Micaela ed alle impennate drammatiche che conducono alla catastrofe finale tra Carmen ed il suo amante Don José.

Quattro saranno i solisti di questa versione: il tenore Rocco Sharkey, americano ma ormai “naturalizzato” livornese, recente protagonista di Turandot al Goldoni nel ruolo dell’Imperatore; Loredana Ferrante, che per il Goldoni è stata recentemente la Maestra delle Novizie nella pucciniana Suor Angelica; il baritono Pedro Carrillo, più volte applaudito come solista a Livorno in varie produzioni e il soprano Ilaria Casai, una delle scoperte più interessanti della Mascagni Academy che interpreterà il complicato ruolo di Micaela. Sarà presentata una selezione dell’opera attraverso brani come “Toreador”, la famosa “Romanza del fiore”, “Habanera”, “Chanson Bohème”“Seguidille”, “Je dis que rien..”, oltre ad alcuni concertati e a pagine sinfoniche tratte dalla “Suite” dell’opera ed eseguite dall’Orchestra del Teatro Goldoni. I testi sono curati da Daniela Morozzi, Simone Tamburini e Mario Menicagli. Daniela Morozzi è stata protagonista della Lega Italiana Improvvisazione Teatrale, sia come che come insegnante e direttrice artistica. Ha partecipato come insegnante al reality show “Operazione trionfo”, divenendo popolarissima col suo personaggio di Vittoria Guerra in “Distretto di polizia”. Il terzo ed ultimo appuntamento della rassegna sarà venerdì 16 agosto con la Turandot di Puccini.

Posto unico € 10; info e prenotazioni Fortezza Vecchia cell. 351 9860341 – fortezzavecchia.it – goldoniteatro.it

