Maicol & Mirco vince il premio Piero Ciampi 2023 sezione fumetto

Maicol & Mirc (ritratto)

Maicol & Mirco verrà premiato il 16 dicembre al Goldoni per "la qualità della sua arte e per una indubbia e caustica indole ciampiana". Ospite speciale della serata anche Antonio Pronostico, autore di “Tu no”, un volume illustrato composto dai ritratti di Ciampi catturati da una celebre esibizione televisiva del 1971

Il Premio Ciampi quest’anno premierà anche un fumettista. Il 16 dicembre, al Teatro Goldoni di Livorno, verrà infatti consegnata una targa a Maicol & Mirco, una delle migliori matite del panorama contemporaneo, artista poliedrico e di grande successo (con i suoi “Scarabocchi” è ogni giorno sulla prima pagina de “Il Manifesto”, oltre che sulle pagine di “Oggi” e de “la Revue Dessinée Italia”), voce acutissima e coraggiosa nell’affrontare con vena poetica e senza remore i grandi dilemmi dell’esistenza. Maicol & Mirco verrà premiato per la qualità della sua arte e per una indubbia e caustica indole “ciampiana”. Ospite speciale della serata anche Antonio Pronostico, autore di “Tu no”, un volume illustrato composto dai ritratti di Ciampi catturati da una celebre esibizione televisiva del 1971. La presenza dei fumetti durante la serata finale del Premio Ciampi è il punto d’arrivo di un progetto inziato nel 2018, quando fu istituito l’evento collaterale “Piero Ciampi a fumetti”, una mostra di tavole ed illustrazioni realizzate da alcuni dei migliori disegnatori italiani (tra gli altri, ricordiamo il compianto Tuono Pettinato) per rivisitare, ciascuno col proprio stile, le canzoni del cantautore livornese. L’idea è nata anche dalla considerazione che Ciampi, oltre ad essere un poeta e un musicista, era anche un grande appassionato di arti figurative. E, chissà, forse oggi leggerebbe i graphic novel. Ecco allora l’occasione per mettere a confronto le sue canzoni con l’arte di sguardi intrepidi e differenti tra loro, alla ricerca di una possibile trasposizione visiva delle sue parole e della sua musica. Dopo due edizioni di grande successo la pandemia aveva interrotto questo percorso, che riprende ora con un vero e proprio premio che sarà assegnato ogni anno. Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma completo dell’edizione 2023 del Premio Ciampi Città di Livorno che, ricordiamo, è organizzato da Associazione Premio Ciampi ed Arci in collaborazione con Comune di Livorno, Fondazione Livorno, Regione Toscana e Fondazione Teatro di Livorno.

BIOGRAFIE

Maicol & Mirco è l’autore de Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco, una comica tragedia quotidiana che da Facebook si è evoluta nella cartacea “Opera Omnia” (attualmente composta di sette volumi: ARGH, SOB, BAH, CRACK, NO!, PFUI, OPS). Ha dato una famiglia a Dio con il suo “Il papà di Dio” (2017) e deliziato i bambini con “Palla Rossa e Palla Blu” (2016) e “Palla Rossa e Palla Blu rotolano ancora” (2019), tutti libri pubblicati da BAO Publishing. Per Coconino Press – Fandango ha realizzato “Hanchi Pinchi e Panchi” (2009), “Gli Arcanoidi” (2018) e “L’Arcanoide” (2019). Per il progetto “Fumetti nei Musei”, in collaborazione con il Mibact, ha realizzato due albi: “Hanchi e il ladro sensibile” in collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche e “Gul: il cuore delle cose” in collaborazione con la Reggia di Caserta. Ha inoltre pubblicato per Sergio Bonelli Editore, Smemoranda, Linus, XL di Repubblica, Rolling Stone, Vice magazine, La Stampa, GBaby, Domani. Dal 2022 i suoi Scarabocchi sono pubblicati sul settimanale OGGI. Dal 2023 è il vignettista ufficiale de Il Manifesto. Insegna all’Accademia di Belle Arti L’aquila e un suo autoritratto è nella “Collezione di autoritratti” de Gli Uffizi di Firenze. I suoi libri più recenti sono “Natura morta. Una domanda a Giorgio Morandi” per 24 ORE Cultura e “Ricette del Cavolo” per Rulez. Nel 2021 ha vinto la prima edizione del Premio Tuono Pettinato.

Antonio Pronostico, nato a Tricarico nel 1987, è un illustratore e fumettista. Ha studiato comunicazione visiva a Firenze, dove ha iniziato a disegnare. Ora vive a Roma. Insieme a Fulvio Risuleo ha realizzato i fumetti Sniff (Coconino Press – 2019), Cinque – Giovanni Truppi ( antologia Coconino Press – 2019) e Tango (Coconino Press – 2021).ù Ha collaborato con: The New Yorker, L’Espresso, Internazionale, Domani, America (Francia), Jacobin Italia, Interni, Il Saggiatore, Fandango Libri, Mondadori, Alegre. Nella terza uscita de “I Taccuini”, pubblicata da Tricromia, Antonio Pronostico interpreta l’inno all’amore disperato del cantautore livornese Piero Ciampi, “Tu no”.

