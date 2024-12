Mario Menicagli racconta La traviata di Giuseppe Verdi

Dopo i racconti de “Il trovatore”, “Carmen”, e “Turandot”, Mario Menicagli, direttore d’orchestra della produzione di fine anno, racconterà, a suo modo, la trama del capolavoro verdiano sabato 28 dicembre, alle ore 18 al Teatro Goldoni in un incontro ad ingresso libero: “E’ un’opera che amo profondamente – afferma – ed è per me un piacere ed onore dirigerla nel Teatro della mia città. Se dal podio dell’Orchestra e Coro del Goldoni sarò quanto mai fedele alla scrittura di Verdi, ho pensato di condividere con il pubblico due momenti in prossimità del debutto di questa nuova produzione: il primo sarà una narrazione libera ed originale di una storia che rispetta il cliché di tutti i melodrammi ed in quanto tale offre numerosi spunti per un racconto che dal binario della tragedia annunciata (la morte per tisi della sfortunata ma intrepida Violetta), offre più di un’occasione per gettare una luce particolare su una storia animata da personaggi ingessati da convenzioni sociali, capaci di slanci improvvisi d’amore e di furore, che se ai nostri giorni ci appare improponibile, è innalzata dalla musica a capolavoro senza tempo. L’altro, dopo un caffè per tutti, la possibilità di affacciarsi in sala, dove si potrà assistere alla prova di “assieme” fino alle ore 20”.

