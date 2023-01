Martedì Cinema in Goldonetta con “Cyrano”

Questa non è la prima versione filmica del dramma di Edmond Rostand né la prima versione musical per il cinema, ma è finora la più convincente. Le proiezioni in Goldonetta sono riservate agli Amici del Cinema La Goldonetta e Amici del Teatro Goldoni, per informazioni ed iscrizioni 0586.204225 - www.goldoniteatro.it

Martedì 31 gennaio, alle ore 21, in Goldonetta con Cyrano di Joe Wright, continua “Cinema è…piccoli grandi protagonisti”, la rassegna organizzata dagli Amici del Teatro Goldoni e Amici del Cinema La Goldonetta, in collaborazione con la Fondazione Teatro Goldoni.

Cyrano De Bergerac è un valoroso combattente, un uomo schietto e sincero con un grande afflato poetico e una notevole abilità con la spada. È segretamente innamorato di Roxanne, concupita anche dal ricco e potente Conte De Guiche. Ma Roxanne si innamora a prima vista del cadetto Christian De Neuvillette, e prega Cyrano di chiedere al giovane di scriverle. Ma Christian non sa cavarsela con le parole e Cyrano dovrà suggerirgli il contenuto delle missive da indirizzare all’amata. Il problema diventa dunque se Roxanne si innamorerà della bellezza di Christian o dell’animo poetico di Cyrano, che la ama profondamente ma ritiene di non essere – letteralmente – alla sua altezza, essendo affetto da nanismo.

Questa non è la prima versione filmica del dramma di Edmond Rostand né la prima versione musical per il cinema, ma è finora la più convincente. Nei panni di Cyrano c’è Peter Dinklage, l’ottimo prim’attore diventato famoso nei panni di Tyrion Lannister ne Il trono di spade, in quelli di Roxanne c’è Haley Bennet, nel ruolo di Christian c’è Kelvin Harrison Jr. e nel ruolo minore del Conte De Guiche, Ben Mendelshon lascia come sempre il segno.

Tutto cospira per creare una storia spudoratamente romantica che, oltre che di amore, parla di autostima, di vanità e di orgoglio, di umana fragilità e della natura imprevedibile e crudele dell’imbroglio, senza dimenticare l’ironia che spesso lo accompagna.

Le proiezioni in Goldonetta sono riservate agli Amici del Cinema La Goldonetta e Amici del Teatro Goldoni, per informazioni ed iscrizioni 0586.204225 – www.goldoniteatro.it

Condividi: