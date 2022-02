Mascagni Academy 2022: prime audizioni internazionali a Madrid

La prima delle tre tappe europee del 2022 si è svolta nella splendida cornice dell’Auditorium dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, che ha ospitato le audizioni

Mediagallery

É iniziato martedì 8 febbraio il percorso di audizioni internazionali, organizzato dal dipartimento Mascagni della Fondazione Goldoni, per individuare i prossimi partecipanti alla Mascagni Academy 2022, che inizierà a fine aprile a Livorno. La prima delle tre tappe europee del 2022 si è svolta nella splendida cornice dell’Auditorium dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, che ha ospitato le audizioni.

Tra i partecipanti cantanti spagnoli giunti da Salamanca, Guadalajara, Saragozza, Pamplona, Santander e Madrid, che hanno intonato arie del repertorio mascagnano e del verismo.

“ L’ operazione rientra nel percorso di valorizzazione e riscoperta delle composizioni di Pietro Mascagni – ha dichiarato Marco Voleri, direttore artistico del Mascagni Festival – L’ idea di realizzare ogni anno tre audizioni europee potrà consentire a molti giovani cantanti di provare a frequentare la Mascagni Academy senza sostenere importanti costi di viaggio e alloggio per fare l’ audizione in Italia“- Le prossime audizioni saranno il 2 marzo a Coimbra (Portogallo) presso l’ Orquestra Classica Do Centro ed il 15 marzo presso I’ Istituto Italiano di Cultura di Istanbul (Turchia) ed il 20 aprile al Teatro Goldoni di Livorno.