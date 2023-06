Mascagni Festival. Successo in Grecia per l’anteprima “[email protected]”

All'interno del sito archeologico di Stagira, accanto alla tomba di Aristotele, sono risuonate melodie immortali del repertorio operistico della divina, alternate a brani recitati in greco, tratti dal testo "Tramontata è la luna" di Fulvio Venturi

Importante successo per l’anteprima europea dello spettacolo del Mascagni Festival [email protected], andato in scena ieri in Grecia. All’interno del sito archeologico di Stagira, accanto alla tomba di Aristotele, sono risuonate melodie immortali del repertorio operistico della divina, alternate a brani recitati in greco, tratti dal testo “Tramontata è la luna” di Fulvio Venturi. Presente il direttore artistico del Mascagni Festival, Marco Voleri.

Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con Toscana Promozione Turistica nell’ occasione del simposio etrusco/ellenico, ha catturato l’attenzione del pubblico con la performance dedicata alla vita di Maria Callas nel centenario della sua nascita. Un connubio perfetto tra storia, arte e musica che ha emozionato i presenti.

