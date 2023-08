Mascagni Festival, venerdì Forte Trio in Fortezza Vecchia

La formazione musicale cameristica del Kazakistan darà vita ad un concerto di musica del ‘900 in un programma che prevede composizioni cameristiche di Alfredo Casella, Franco Alfano e Gian Francesco Malipiero

Venerdì 18 agosto alle ore 21.30 in Fortezza Vecchia un nuovo appuntamento del Mascagni Festival con Forte Trio, una formazione musicale cameristica del Kazakistan che darà vita ad un concerto di musica del ‘900, in un programma che prevede composizioni cameristiche di Alfredo Casella, Franco Alfano e Gian Francesco Malipiero. “La decisione di presentare questo eccezionale gruppo artistico – dichiara Marco Voleri direttore artistico del Festival – è basata sulla loro straordinaria maestria e sulla loro capacità di rappresentare magnificamente l’Ente Concerti dello Stato Kazako a livello internazionale. Composto da musicisti di spicco, vincitori di prestigiosi concorsi nazionali ed internazionali, il Forte Trio incarna l’eccellenza musicale del Kazakistan e siamo onorati di offrire al nostro pubblico l’opportunità di godere della loro straordinaria esecuzione durante il Festival”. Due anni fa Timur Urmancheyev ha fondato il Forte Trio, il Trio Nazionale della Repubblica del Kazakistan, composto dai migliori musicisti della Repubblica del Kazakistan e con loro si e esibito in concerti a Lione e Parigi, a Monte Carlo, Helsinki, con la Filarmonica di Lussemburgo, ad Astana Opera House ecc. Il programma J. Brahms Trio n. 2 in Do magg. per archi e pianoforte, Op. 87 Allegro / Thema mit variationen – Andante con moto / Scherzo. Presto e Trio: Poco meno presto / Finale. Allegro giocoso C. Debussy Trio in Sol magg. Movimento 3 / Movimento 4 Las cuatros estaciònes porteñas A. Piazzolla Inverno porteño Primavera porteña A. Zhaïm Körogly, poema in musica.

Per maggiori info www.mascagnifestival.it

