Memorandum tra l’associazione delle Culture Unite e Fondazione Livorno-Mascagni Festival

L'assessora Rafanelli: “La firma del memorandum segna per Livorno un’importante occasione di crescita culturale e apertura internazionale". Il direttore Mautone: “Rappresenta l’inizio del percorso di internazionalizzazione che sta intraprendendo il teatro"

È stato siglato al Teatro Goldoni un memorandum di collaborazione che unisce, per i prossimi anni, l’Associazione Internazionale delle Culture Unite (AICU) – con sedi in Italia e Sudamerica – e la Fondazione Teatro Goldoni-Mascagni Festival. Un passo significativo per rafforzare i legami culturali, favorire lo scambio artistico e promuovere la cooperazione internazionale. “La firma di questo Memorandum – esordisce l’Assessora alla Cultura del Comune di Livorno, Angela Rafanelli – segna per Livorno un’importante occasione di crescita culturale e apertura internazionale; una collaborazione che rafforza il ruolo della città come centro di eccellenza artistica, promuovendo la formazione dei giovani, la produzione condivisa e il dialogo tra culture, grazie all’ingresso nella rete globale di El Programa de Ópera Italia. Attraverso il Teatro Goldoni e il Mascagni Festival, Livorno consolida la propria vocazione internazionale e valorizza il patrimonio musicale di Pietro Mascagni, simbolo identitario e ponte tra tradizione e futuro”. “Il Memorandum – chiarisce il Direttore Amministrativo della Fondazione Goldoni, Massimiliano Mautone – rappresenta l’inizio del percorso di internazionalizzazione che sta intraprendendo il teatro”. “Rafforziamo una rete che collega Livorno a realtà artistiche e formative in vari Paesi del Sudamerica e nel mondo – aggiunge il Direttore artistico del Mascagni Festival, Marco Voleri – con un atto strategico coerente con la direzione che il Mascagni Festival ha intrapreso fin dall’inizio. Pietro Mascagni è il simbolo di un’identità musicale capace di ispirare generazioni, attraversare i confini e rinnovarsi continuamente. Su questa figura abbiamo costruito un progetto solido, che oggi si espande attraverso nuove opportunità per i giovani artisti, coproduzioni internazionali e dialoghi tra culture”. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Direttore d’orchestra Lorenzo Tazzieri, Presidente di AICU: “Con la firma di questo memorandum – dichiara – rafforziamo un ponte culturale che da Livorno si estende fino al Sudamerica nel nome di Pietro Mascagni. Attraverso El Programa de Ópera Italia mettiamo in dialogo istituzioni, artisti e giovani talenti, creando nuove opportunità di formazione e produzione che valorizzano il patrimonio lirico italiano e lo proiettano in una dimensione autenticamente internazionale.”

