Mimì, Violetta e le altre giovedì 6 luglio in Fortezza Vecchia

Suggestivo spettacolo lirico per ensemble orchestrale, corale e voci femminili soliste giovedì 6 luglio alle 21 in Fortezza Vecchia per la rassegna “L’Opera da 10 soldi” della Fondazione Teatro Goldoni e Menicagli Pianoforti. Ensemble orchestrale del Teatro Goldoni di Livorno diretta da Mario Menicagli

Un viaggio attraverso le più belle arie delle eroine della lirica, tra un pizzico di ironia, nostalgia, e tanta bella musica: è “Mimì, Violetta e le altre”, un suggestivo spettacolo lirico per ensemble orchestrale, corale e voci femminili soliste che giovedì 6 luglio, alle ore 21 animerà la storica Fortezza Vecchia a Livorno per la rassegna “L’Opera da 10 soldi” della Fondazione Teatro Goldoni e Menicagli Pianoforti. Sulle arie più celebri dei capolavori di Mozart, Rossini, Bellini, Verdi, Bizet, Puccini e Mascagni, una presentatrice – l’attrice Daniela Morozzi – fingerà di essere sé stessa e invece reciterà una parte: in questo caso quella della sarcastica commentatrice degli “strani casi” che i librettisti d’opera (maschi) hanno voluto far capitare alle donne delle loro opere, tutte morte ammazzate, suicide o di malattia a seguito dell’amore contrastato o impossibile con il loro amato. L’arco narrativo – su testo di Matteo Marsan, che firma anche la regia e della stessa Morozzi – dovrebbe prevede un finale emotivamente coinvolgente, in cui emergerà (sempre grazie al commento “illuminante” della presentatrice) da una parte che le donne dell’opera, in realtà, sono personaggi moralmente e umanamente assai più forti di quelli maschili, dall’altra un paragone con un presente in cui, comunque, il comportamento delle donne di oggi viene censurato dalla famiglia, dalla società e dal “clan” di appartenenza, con le tragiche conseguenze che talvolta ne derivano. Uno spettacolo coinvolgente e godibilissimo, che vedrà protagoniste Giorgia Teodoro (che interpreterà i ruoli di Tosca, Mimí, Cio Cio San, Santuzza, Fiordiligi), Radmila Novozheeva (Gilda, Regina della notte, Norina) e Maria Salvini (Azucena, Rosina, Carmen, Dorabella); Ensemble orchestrale del Teatro Goldoni di Livorno diretto da Mario Menicagli.

Come suggerisce il titolo della rassegna (con palese riferimento all’opera di Brecht), il riferimento è al costo del biglietto (€ 10); per info e prenotazioni Fortezza Vecchia cell. 351 9860341 – fortezzavecchia.it – goldoniteatro.it

