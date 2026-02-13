Musica Amoris sul palco del Teatro Goldoni

E' un inno all’amore in musica il nuovo appuntamento della Stagione sinfonica del Teatro Goldoni atteso domenica 15 febbraio con inizio alle ore 18 che si aprirà con uno dei concerti per pianoforte ed orchestra tra i più famosi ed eseguiti nelle sale di tutto il mondo il Concerto n.1 op. 23 di Pëtr Il’ic Čajkovskij

Un inno all’Amore in musica con “Musica Amoris”, il nuovo appuntamento della Stagione sinfonica del Teatro Goldoni atteso domenica 15 febbraio con inizio alle ore 18, che si aprirà con uno dei concerti per pianoforte ed orchestra tra i più famosi ed eseguiti nelle sale di tutto il mondo: il Concerto n.1 op. 23 di Pëtr Il’ic Čajkovskij. Opera mirabile pervasa da uno spirito romantico che conquista l’ascoltatore fino dal celeberrimo attacco iniziale (tra i più noti e celebri dell’intera storia musicale), il Concerto n.1 regala un continuo alternarsi di emozioni con lo strumento solista chiamato ad un virtuosismo altamente espressivo ed in continuo dialogo con l’orchestra; pagine brillanti, melodie dispiegate in cui si riconosce l’originale ed inesauribile vena del compositore russo (che non teme di ricorrere nell’opera a temi popolari della sua terra), tra momenti di intenso lirismo a passaggi intimi, con toni che sanno farsi malinconici e drammatici: in altre parole, tutti i tratti tipici nell’immaginario popolare del concerto romantico per eccellenza, capace di parlare con immediatezza al cuore degli ascoltatori. Lo ascolteremo nell’interpretazione dell’Orchestra del Teatro Goldoni “Massimo de Bernart” diretta dal M° Nicola Colafelice, giovane bacchetta di solida formazione artistica, già conosciuto ed apprezzato dal pubblico livornese per altri applauditi concerti in questa stagione.

Il Concerto n.1 presenta una complessità esecutiva ed interpretativa in particolare per lo strumento solista, fatto che lo ha reso autentico banco di prova per intere generazioni di pianisti: per l’occasione sarà il livornese Gabriele Baldocci, uno dei pianisti italiani più interessanti sulla scena internazionale, a misurarsi con l’affascinante partitura. Protagonista in prestigiosi centri musicali (tra cui Tonhalle Zurigo, Musikverein Vienna, Parco della Musica di Roma, Teatro Colon di Buenos Aires, Auditorio Nacional di Madrid, Palau de la Musica di Barcellona e in alcuni dei più importanti festival musicali del mondo), Baldocci è musicista eclettico e controcorrente (“Credo nell’improvvisazione, nel rischio e nell’idea che ogni concerto debba essere vivo” dice di sé), nonché apprezzato compositore. L’Amore sarà ancora il leit motiv della seconda opera in programma, con la melodica ed elegante Sinfonia sopra una canzone d’amore di Nino Rota, il compositore italiano del ‘900 noto al grande pubblico in particolare per le sue colonne sonore di successo come Il Padrino (1972) ed altre indimenticabili pagine per lavori di registi quali Federico Fellini e Luchino Visconti. Proprio per Il Gattopardo di Visconti scrisse questa piacevole sinfonia, ricca di sentimento, che rivela una capacità compositiva assolutamente straordinaria, per tanti versi ancora da scoprire e valorizzare nel settore classico.

Biglietti in vendita presso il botteghino del Goldoni, aperto il martedì e giovedì ore 10/13 e il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30; nei giorni di spettacolo la biglietteria aprirà due ore prima dell’inizio; vendita online ticketone.it – Prezzi: posto unico numerato € 12 intero, € 10 ridotto COOP, € 5 ridotto giovani fino a 35 anni d’età.

Condividi:

Riproduzione riservata ©