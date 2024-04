Musica e popoli: Livorno paesaggio sonoro al Goldoni

A conclusione del progetto “Musica e popoli: Livorno paesaggio sonoro” – festival interculturale scuola-città-mondo per conoscere e costruire il paesaggio sonoro di ieri, oggi e domani nella Livorno delle Nazioni – l’istituto statale di istruzione superiore Niccolini Palli e il Teatro Goldoni di Livorno hanno organizzato un concerto finale per sabato 4 maggio, alle 20, al Teatro Goldoni.

Il programma del concerto è basato sui temi chiave del festival, in particolare l’intercultura e il paesaggio sonoro. Nella prima parte saranno presentate delle esecuzioni legate alle radici storiche della Livorno delle Nazioni, in rappresentanza di alcune delle sue principali comunità, mentre nella seconda verranno eseguiti i brani del repertorio risorgimentale, popolare e moderno, sempre connessi al paesaggio sonoro storico della città: entrambe le sezioni sono frutto di un lavoro di ricerca, adattamento e trascrizione dei materiali musicali ai fini didattici da parte dei docenti del dipartimento musicale del liceo Niccolini Palli. Nella terza parte del concerto, ci sarà spazio per alcune composizioni che appartengono alla contemporaneità e che sono state scritte ed elaborate da autori livornesi, sia docenti che studenti, per concludere poi con due brani per orchestra modulare verticale diretti dal maestro Valter Sivilotti. I biglietti per il concerto sono in vendita alla biglietteria del Teatro Goldoni e tramite il circuito Ticketone.

Quattro brani che verranno eseguiti durante il concerto, due per ensemble di flauti e due per soli, sono tratti dalla collana editoriale “Il carosello della Rrft”, pubblicata dalla casa editrice Sillabe per la Rete regionale flauti Toscana. L’orchestra di 72 elementi è stata formata grazie alla rete tra il liceo musicale, gli istituti comprensivi e il conservatorio statale di musica Pietro Mascagni, mentre il coro è composto da quattro classi delle scuole primarie Carlo Bini e D’Azeglio. L’intera collana editoriale “Il carosello della Rrft” è disponibile, in formato e-book, sullo store online della casa editrice Sillabe (www.sillabe.it).

Il concerto sarà anticipato da due seminari. Il primo, dal titolo “Ascoltare e suonare la città”, a cura di Mario Piatti ed Enrico Strobino, è in programma giovedì 2 maggio, alle 16, nell’aula magna del Niccolini Palli. Per il secondo, “Costruire e suonare la città” a cura di Valter Sivilotti, sono invece previsti due appuntamenti nella giornata di sabato 4 maggio, alle 10 nell’aula magna del Niccolini Palli e alle 17 al Teatro Goldoni.

