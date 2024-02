“Niccodemi librettista e romanziere” conferenza a cura di Giuseppe Donateo

Continuano nella Sala Mascagni gli appuntamenti con il ciclo di conferenze Il teatro a Livorno organizzate da Michele Montanelli: mercoledì 7 febbraio alle 17 Giuseppe Donateo dedicherà l’incontro al librettista e romanziere livornese Dario Niccodemi.

Dario Niccodemi non fu soltanto il brillante autore di commedie che deliziarono il pubblico borghese della Belle Époque, nonché il direttore di una delle più celebri compagnie degli anni Venti del Novecento (fu lui a mettere in scena per la prima volta, nel 1921, il rivoluzionario testo pirandelliano Sei personaggi in cerca d’autore). Questo livornese giramondo, protagonista con i suoi attori di memorabili tournées in Europa e in Sudamerica, scrisse anche due libretti d’opera e due romanzi. Due aspetti semisconosciuti di Niccodemi, studiati dal giornalista e scrittore Giuseppe Donateo nel libro La morte in maschera (La Conchiglia di Santiago, 2023). Il personaggio di Scampolo, monella ribelle, ma dal cuore generoso, è al centro, oltre che di una commedia di grande successo, anche di un libretto (Scampolo), composto per il maestro Ezio Camussi (1925). L’altro libretto, La Ghibellina, venne musicato da Renzo Bianchi (1924) e narra una tragica storia d’amore sullo sfondo delle lotte fratricide nella Siena tardomedievale. La monella tanto amata da Niccodemi è protagonista anche di un testo narrativo, Il romanzo di Scampolo (1917), mentre l’altro romanzo, La morte in maschera, si snoda attraverso pagine dense di sensualità ed estetismo, con chiare ascendenze dannunziane e del Guido Da Verona di Mimi Bluette.

Le altre conferenze in programma sempre con inizio 17: Michele Montanelli, il 21 febbraio, parlerà di un lavoro di ricerca sulle vicende del Regio Teatro Rossini di Livorno dal 1842 al 1944, cento anni di spettacoli lirici e di prosa; il 12 marzo il Massimo Signorini farà una carrellata sugli organi ed harmonium della provincia di Livorno, ancora esistenti, sostituiti, ancora funzionanti o scomparsi; Giulia Perni e Alessandra Rey, il 22 marzo terranno una conferenza sulla nota famiglia di pittori labronici Tommasi in “un dialogo fra colori e note”.

Ingresso Libero – per informazioni 0586.204206/225 www.teatrogoldoni.it

