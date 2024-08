Nuovo Cinema Mascagni sul palco Piazzale Goldoni

Martedì 13 agosto, alle 21.30 sul palco Piazzale Goldoni, il Mascagni Festival prosegue con Nuovo Cinema Mascagni, un curioso viaggio nella musica mascagnana, da cui hanno attinto a piene mani cinema, televisione e serie tv, non ultima Netflix con la famosa serie “La regina degli scacchi”. Nuovo Cinema Mascagni è un incontro tra la musica e il cinema che risveglia i sensi e accende la nostra immaginazione. La musica di Mascagni ha saputo incidere in modo profondo nella storia del cinema, assumendo il ruolo di protagonista emotivo e semantico. Le sue composizioni non si limitano a commentare le immagini, ma le permeano, le amplificano, le caricano di una forza simbolica che ne accresce l’impatto e la memorabilità, guidano lo spettatore attraverso un labirinto di storie e sensazioni, evocando memorie e suscitando nuove riflessioni. “È un ritorno all’origine della sinestesia artistica – afferma Marco Voleri, direttore artistico del Festival – un viaggio nella dimensione estetica più pura, dove l’arte musicale si fonde con quella visiva per creare un’opera totale, un Gesamtkunstwerk. È l’estetica del sublime, dove la dimensione sonora diventa il medium attraverso cui le emozioni vengono veicolate e amplificate, trasformando la visione in esperienza” . Nuovo Cinema Mascagni trascende il concetto tradizionale di concerto, configurandosi come un’esperienza estetica complessa, dove musica e cinema si potenziano reciprocamente, determinando e amplificando il significato dell’opera cinematografica.

In programma arie tratte da L’amico Fritz , Cavalleria rusticana, Silvano, Guglielmo Ratcliff di Pietro Mascagni

Con Alessia Battini soprano Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno Direttore Myron Michailidis, presenta Marco Bruciati

Ingresso libero

Per maggiori info www.goldonitetro.it

