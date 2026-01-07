Otello nel 2027. Nuova intesa tra i Teatri di Tradizione di Lucca, Livorno e Pisa

La produzione dell’opera Otello, inizialmente programmata per marzo 2026, sarà presentata nella prima metà del 2027, nell’ambito di una rinnovata collaborazione tra il Teatro del Giglio di Lucca, il Teatro Goldoni di Livorno e il Teatro Verdi di Pisa. In virtù di tutto ciò il cartellone della stagione lirica 2025-26 del Goldoni vedrà un altro acclamato capolavoro di Verdi: Macbeth

La decisione nasce dalla volontà congiunta delle tre istituzioni di consolidare una visione artistica e produttiva condivisa, che permetta di valorizzare al meglio il percorso progettuale avviato e di garantire i più alti standard qualitativi sotto il profilo artistico, organizzativo e promozionale.

L’inserimento del Teatro Verdi di Pisa nella compagine produttiva rappresenta un passaggio significativo nel processo di costruzione di un accordo quadro tra i tre Teatri di Tradizione toscani, finalizzato alla coproduzione strutturata di titoli operistici, a partire da Otello e proseguendo con due nuove produzioni: Iris di Pietro Mascagni e Il Tabarro di Giacomo Puccini.

Otello andrà in scena nelle seguenti date:

29 e 31 gennaio 2027 – Teatro Goldoni di Livorno

5 e 7 febbraio 2027 – Teatro Verdi di Pisa

12 e 14 febbraio 2027 – Teatro del Giglio di Lucca

I contenuti e le modalità della collaborazione saranno definiti in sede di accordo quadro tra le tre istituzioni.



Il capolavoro di Giuseppe Verdi Macbeth per la Stagione lirica 2025-26 del Goldoni – La Fondazione Teatro Goldoni di Livorno, informa il gentile pubblico che in esito alla nuova intesa programmatica tra i Teatri di Tradizione di Lucca, Livorno e Pisa ed al conseguente rinvio alla prossima stagione lirica dell’opera Otello di Giuseppe Verdi (inizialmente annunciata per il 27 febbraio e 1 marzo p.v.), il cartellone della stagione lirica 2025-26 vedrà un altro acclamato capolavoro di Verdi: Macbeth.

Il notissimo melodramma in quattro atti tratto dall’omonima tragedia di William Shakespeare, andrà così in scena al Teatro Goldoni venerdì 20 febbraio p.v. alle ore 20 ed in replica domenica 22 febbraio alle ore 16;

Gli abbonati alla stagione lirica mantengono il proprio posto per la prima rappresentazione del Macbeth oppure, in alternativa a partire da martedì 13 gennaio e fino al 19 febbraio, potranno chiedere il rimborso della quota abbonamento presso il botteghino del Goldoni nei consueti orari di apertura.

Per chi avesse acquistato il biglietto per una delle due recite di Otello può, parimenti, recarsi presso la biglietteria del Goldoni e convertire senza alcuna spesa i biglietti per la corrispondente recita del Macbeth mantenendo gli stessi posti scelti oppure richiederne il rimborso con le modalità ed i tempi sopra indicati.

Si specifica che Macbeth andrà in scena nell’applaudito allestimento che la Fondazione Teatro Goldoni ha realizzato in coproduzione con i Teatri Verdi di Pisa, Alighieri di Ravenna, Galli di Rimini, Carlo Felice di Genova, Pavarotti-Freni di Modena, Valli di Reggio Emilia e Comunale di Ferrara; direttore Giuseppe Finzi sul podio dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, regia di Fabio Ceresa.

Otello sarà recuperato nella stagione 2026-27, il 29 e 31 gennaio 2027.

