Paolo Angeli in Goldonetta, aperte le prevendite

Sono iniziate le prevendite per il concerto che sabato 24 gennaio, alle 21.30, in Goldonetta ospiterà un innovatore della scena musicale internazionale, Paolo Angeli, noto per il suo uso della chitarra sarda preparata, un’orchestra a 25 corde, da lui inventata circa trent’anni fa, dotata di martelletti, eliche e diversi ponti, con il quale il musicista sardo veicola emozioni, al servizio di una musicalità sempre cangiante.

Chi ha assistito a una performance di Paolo Angeli, spesso in un atto unico, sa di trovarsi difronte ad un viaggio musicale omerico. Una navigazione fatta di partenze, approdi, in cui composizione e improvvisazione tessono il racconto, all’interno del quale si avvicendano melodie struggenti e rumori che rimandano a paesaggi sonori ora post industriali, ora legati alla natura. Lema, titolo del tour (in spagnolo Motto o slogan) è una sintesi diretta, capace di inglobare la complessità di un pensiero musicale senza steccati tra i generi, in cui Paolo Angeli narra un altro Mediterraneo, che non si concede ad un folklore post-coloniale, in cui affiora una tessitura temporanea e una componente che rivendica spallate post-rock.

Biglietti: prezzo unico 5€, in vendita presso la biglietteria del Teatro Goldoni (tel. 0586 204290) aperta martedì e giovedì con orario 10-13; mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30-19.30 oppure su goldoniteatro.it

