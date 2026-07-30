Pietro Mascagni, concerto al Mausoleo per l’81° anniversario della scomparsa

Domenica 2 agosto una commemorazione con istituzioni e Conservatorio Mascagni. In programma arie da Cavalleria rusticana e Pinotta eseguite dal soprano Claire Nesti accompagnata da un quartetto di sax

Pietro Mascagni, orgoglio musicale di Livorno e simbolo dell’arte italiana nel mondo, sarà ricordato nel giorno in cui ricorre l’81° anniversario della sua scomparsa, con un’iniziativa musicale in collaborazione con il Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno. L’appuntamento è per domenica 2 agosto, alle ore 10 al Mausoleo dove riposa nel cimitero della Misericordia, con la partecipazione dell’Assessora alla cultura del Comune di Livorno Angela Rafanelli, del Direttore amministrativo della Fondazione Teatro Goldoni Massimiliano Mautone, del Direttore del Conservatorio Mascagni Federico Rovini e del direttore artistico del Mascagni Festival Marco Voleri. Per l’occasione, Claire Nesti, soprano della Mascagni Academy, eseguirà le arie “Voi lo sapete, o mamma” e “O stella della sera” tratte dalle sue opere Cavalleria rusticana e Pinotta nell’originale trascrizione per un Quartetto di sax realizzate rispettivamente da Alessia Barducci e Althea Silvestri, allieve della classe di composizione del M° Fabio De Sanctis De Benedictis del Conservatorio Mascagni; in chiusura, tratto sempre da Cavalleria rusticana, sarà proposto all’ascolto il celeberrimo Intermezzo nella trascrizione curata da Davide Biagini, anche lui allievo del Conservatorio Mascagni. Il Quartetto è composto da Luca Tarizzo sax soprano, Sara rosati sax alto, Aurora Gaggioli sax tenore e Sara Greco sax baritono.

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