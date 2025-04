Premiati i finalisti del Concorso Voci Mascagnane

A chiamare i premiati sul palco il Direttore Artistico Mascagni Festival Marco Voleri

“Al di là dei premi e riconoscimenti, che pure sono importanti, dobbiamo essere grati a tutti i giovani cantanti che hanno animato per tre giorni il Teatro della città di Livorno nel nome di Pietro Mascagni e della lirica, perché con il loro studio e la loro passione offrono un esempio ed una testimonianza di incredibile forza verso le nuove generazioni e per tutto il pubblico”: ad esprimersi così subito dopo il concerto finale che ha chiuso la quarta edizione del Concorso Internazionale Voci Mascagnane promosso dal Dipartimento Mascagni della Fondazione Goldoni, il M° Marco Vinco Direttore Artistico del Macerata Opera Festival che ha presieduto la giuria della competizione: “È stato difficile scegliere tra i 12 finalisti – ha aggiunto – tutti molto bravi, ed è facile prevedere un bel futuro per loro. Un esito che ha confermato il prestigio ed il livello molto alto di questo concorso che ha scommesso di investire su un repertorio molto interessante con una finalità diretta e di grande interesse: scoprire giovani talenti per inserirli nelle produzioni artistiche dei teatri”. Un giudizio condiviso dagli altri componenti della giuria composta dal M° Marco Guidarini, il Direttore d’Orchestra che ha appena iniziato a concertare l’ultimo capolavoro di Giuseppe Verdi, Falstaff che chiuderà la stagione lirica del Goldoni (24 e 26 aprile) con la regia di Emanuele Gamba (anch’egli nella commissione esaminatrice in qualità di Direttore Artistico Fondazione Goldoni), Cataldo Russo Direttore Artistico Teatro del Giglio Puccini di Lucca e Fulvio Venturi Musicologo. A chiamare i premiati sul palco il Direttore Artistico Mascagni Festival Marco Voleri: “Quella di oggi – ha esordito – è una nuova tappa di un percorso che con convinzione abbiamo intrapreso e che vede insieme ad una manifestazione di questo genere, che rappresenta un unicum per la lirica per la specificità del repertorio proposto, la Mascagni Academy che ci vede proseguire in un lavoro internazionale di conoscenze e scoperte di nuovi cantanti: nei prossimi giorni saremo allo Stara Zagora State Opera in Bulgaria e gli esiti di tutto questo lavoro li apprezzeremo insieme al pubblico nel corso della prossima edizione del Festival”. Per i ruoli specifici messi a concorso, sono stati selezionati Rosa Vingiani e Arlene Miatto Abeldas per l’opera L’amico Fritz di Mascagni (entrambi vincitori anche del Premio speciale Mascagni, la prima anche Premio Soroptimist Club Livorno); per The Medium di Giancarlo Menotti Anastasia Egorova (Russia) e Lorenzo Liberali che insieme a Eunchan Lee (Corea del sud) ha ricevuto la borsa di studio intitolate a Bianca Maria Galli offerte dall’Associazione Amici del Teatro Goldoni.

