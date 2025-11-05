Presentata la nuova edizione del Mascagni Educational

Promosso da Fondazione Goldoni in collaborazione con il Dipartimento Mascagni, il progetto educativo permetterà agli studenti di esplorare l’arte musicale e teatrale attraverso il confronto creativo tra due grandi protagonisti della scena musicale: Pietro Mascagni, con la sua operetta “Sì”, e Manuel De Falla simbolo del modernismo musicale spagnolo

di Martina Romeo

Presentata il 5 novembre in Goldonetta la nuova edizione del “Mascagni Educational”, progetto educativo promosso dalla Fondazione Goldoni in collaborazione con il Dipartimento Mascagni. Svolto nell’arco dell’intero anno scolastico, “Mascagni Educational 2026” rappresenta un’occasione didattica per esplorare l’arte musicale e teatrale in una prospettiva interculturale: al centro del programma, infatti, si trova l’idea di “leggerezza consapevole”, non superficiale, analizzata attraverso il confronto creativo tra due grandi protagonisti della scena musicale: Pietro Mascagni, con la sua operetta “Sì”, e Manuel De Falla, simbolo del modernismo musicale spagnolo che, il prossimo anno, raggiungerà il centenario della sua morte. Durante la conferenza, moderata dal direttore artistico del Mascagni Festival, Marco Voleri, sono intervenute la vicesindaca Libera Camici e la dirigente dell’ufficio scolastico regionale della Toscana, Cristina Grieco. “Noi teniamo a questo progetto per diversi motivi. – introduce la vicesindaca del Comune di Livorno – Mascagni è nato nella nostra città. Una cosa di cui dovremmo senz’altro andare orgogliosi, ma non solo perché è nato in Piazza Cavallotti, in un quartiere popolare. Ma perché è nato in una famiglia normale, che lo spingeva a fare altro. Eppure lui ha continuato quelli che erano i suoi sogni, raggiungendo addirittura un livello importante e diventando uno dei compositori più importanti del 900”. Mascagni, durante lo svolgimento del progetto, come sottolineato da Camici, diventerà un vero e proprio compagno di viaggio, simbolo della cultura e della vivacità labronica. “La nostra è un’Amministrazione vicina alle scuole, che non solo si limita a mettere a disposizione i servizi necessari, ma crea veramente un’offerta formativa e progettuale a cui si possono ispirare dirigenti e docenti. – tiene a evidenziare Grieco – Il mio augurio più grande va agli studenti. La scuola si fa nelle aule, ma si fa in maniera altrettanto valida fuori”.

Con un progetto educativo differente ogni anno, sempre inerente ad una tematica legata alla figura di Mascagni, il progetto “Mascagni Educational 2026” include tra i suoi punti chiave il coinvolgimento del giovane pubblico, l’approfondimento delle opere e la produzione di oltre 120 elaborati originali. “Quest’anno sarà divertente – aggiunge Maria Salvini, cantante lirica, esperta di vocalità e divulgazione musicale – Marco Voleri ha scelto un titolo incredibile: la ‘Sì’, operetta che vede come protagonista una ragazza, una fanciulla, chiamata Sì perché non dice mai di no. In questo ‘Mascagni Festival’ ascolteremo l’operetta, racconteremo con delle bellissime interpretazioni, vedremo alcune delle scene più belle e, per quanto possibile, faremo un laboratorio di danza. Il progetto di quest’anno prevede anche un’altra formula della danza: nel 1946 moriva De Falla, un compositore spagnolo, e noi ripercorreremo, a 100 anni dalla morte, la musica scritta dallo stesso per la danza. Tanti saranno, quindi, i laboratori di espressione motoria ed educazione musicale attraverso la fisicità. Oltre a ciò cercheremo il più possibile di parlare di Mascagni, e non solo, attraverso tutte le forme d’arte a nostra disposizione”. Un’edizione, quella del 2026, realizzata anche in collaborazione con il Gruppo Labronico, storica eccellenza artistica del territorio livornese. “I protagonisti di questo Mascagni Festival sono i ragazzi – dichiara Roberto Pullerà, presente in rappresentanza del Gruppo – Noi abbiamo accolto l’invito con grande entusiasmo. Lavorare con i ragazzi equivale a lavorare con il futuro. Per noi un motivo di orgoglio”. “Mascagni Educational”, con le sue attività inclusive e modulabili a seconda del grado scolastico, non è solo un progetto didattico, ma un vero e proprio percorso di educazione alla bellezza, alla memoria culturale e alla cittadinanza attiva che, attraverso la musica, crea un ponte tra passato e presente, tra scuola e città.

