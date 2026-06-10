Primo appuntamento con Scenari e serenate di Quartiere

Venerdì 12 giugno nel quartiere Garibaldi l'inaugurazione del festival della Fondazione Teatro Goldoni con “Via del Popolo” di Saverio La Ruina, un racconto intenso sull’identità, la memoria e il senso di appartenenza. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Trovate il link per prenotarsi in fondo all'articolo

Scenari e serenate di Quartiere, il festival di teatro di narrazione organizzato dalla Fondazione Teatro Goldoni compie undici anni e si conferma un punto di riferimento per la città. Nato con l’obiettivo di avvicinare il pubblico al teatro attraverso una formula unica che porta gli spettacoli sotto casa, il festival, diretto da Fabrizio Brandi ed Emanuele Gamba, ha fidelizzato negli anni una comunità di spettatori appassionati, coinvolti non solo nella fruizione, ma anche nella riflessione critica sulle storie e sugli artisti che li hanno accompagnati. Il primo appuntamento di questa undicesima edizione sarà venerdì 12 giugno, alle 19.30 in via Maria Terreni – Quartiere Garibaldi – con Saverio La Ruina in via del Popolo. Via del Popolo è un tratto di strada di una cittadina del Sud che un tempo brulicava di attività: due bar, tre negozi di generi alimentari, un fabbro, un falegname, un ristorante, un cinema…Due uomini percorrono via del Popolo, un uomo del presente e un uomo del passato. Il primo impiega 2 minuti per percorrere 200 metri, il secondo 30 minuti. È la piccola città italiana a essere cambiata, è la società globalizzata. Ai negozi sono subentrati i centri commerciali e la fine della vendita al dettaglio ha portato via posti di lavoro, distruggendo un modello sociale ancora basato sulle relazioni personali. A cu appartènisi, chiedevano i vecchi paesani, a chi appartieni? E dalla tua risposta ricavavano le informazioni essenziali sulla tua identità. Via del Popolo è il racconto di un’appartenenza a un luogo, a una famiglia, a una comunità. Ma quei duecento metri rappresentano anche un percorso di formazione in cui sono gettate le basi della vita futura, dal quale emergono un’umanità struggente, il rapporto coi padri, l’iniziazione alla vita, alla politica, all’amore. E non solo. Via del Popolo è anche una riflessione sul tempo, il tempo che corre ma che non dobbiamo rincorrere, piuttosto trascorrere. “Un racconto gentile e acuminato, venato di sottile ironia che spesso dilaga in un’irresistibile comicità», così Mariateresa Surianello descrive lo spettacolo, scritto e interpretato da Saverio La Ruina. E ancora leggiamo « Saverio La Ruina non è bravo. È unico. Non c’è in Italia nessuno che fa teatro come lui. Che tiene per un’ora e mezzo inchiodato il pubblico raccontando il suo mondo, il suo territorio, le sue radici, i suoi affetti, le sue storie, i suoi fantasmi”. (Fausto Malcovati, Hystrio). Tutti gli appuntamenti di Scenari di Quartiere sono aperti al pubblico e liberamente accessibili. Quest’anno ci sarà la possibilità di prenotare i posti a sedere messi a disposizione dall’organizzazione, massimo 4 a persona, disponibili fino a esaurimento. La prenotazione non costituisce quindi una limitazione all’accesso alla serata, ma consente soltanto di riservare in modo gratuito un posto a sedere tra quelli messi a disposizione. Anche chi non effettuerà la prenotazione potrà partecipare agli eventi e assistere agli spettacoli nel rispetto delle indicazioni organizzative e della capienza dell’area. Per prenotare i posti: https://www.ticketone.it/eventseries/scenari-di-quartiere-4173187/?affiliate=PI0

Dopo lo spettacolo CENA presso il Circolo sociale A. Mencacci – Viale Giosuè Carducci, 12 –

Prenotazioni ai numeri Whatsapp: 333 8040697 / 331 3922656/ 331 3516394

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