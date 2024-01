Quartieri Incanto, corsi di canto corale gratuito per ragazzi dai 12 anni

Saranno organizzati, a partire dal 24 gennaio, tre cori nei quartieri: Scopaia/Leccia/Salviano, Corea/Sorgenti/Shangai, Centro/Piazza XX Settembre aperti alla partecipazione gratuita di ragazzi e giovani sotto la direzione di maestri professionisti

La Fondazione Teatro Goldoni insieme a Fondazione Livorno e con la collaborazione dell’Associazione Joyfull, mutuando il metodo pedagogico El sistema, di Josè Antonio Abreu, annuncia l’avvio del Progetto Quartieri Incanto che prevede la creazione di gruppi “corali”, nei quartieri di Livorno, aperti alla partecipazione gratuita di ragazzi e giovani a partire dai 12 anni, con la convinzione che la presenza di un coro nei quartieri cittadini può aiutare sensibilmente a migliorare i processi di inclusione di ragazzi e giovani che, come ci narra la storia e gli effetti prodotti del Sistema Abreu”, possono trovare nell’impegno musicale un valido strumento per combattere timidezza ed ansia, generare inclusione sociale e accrescimento della consapevolezza individuale. Un buon coro infatti crea un unico suono che si muove armonicamente: non si canta per emergere, ma per amalgamarsi, aiutare gli altri e migliorare se stessi, sviluppando e concretizzando esperienze di solidarietà, unione, condivisione e senso di protezione reciproca.

Saranno quindi organizzati, a partire dal 24 gennaio, tre cori nei quartieri: Scopaia/Leccia/Salviano, Corea/Sorgenti/Shangai, Centro/Piazza XX Settembre aperti alla partecipazione gratuita di ragazzi e giovani sotto la direzione di maestri professionisti, Laura Brioli, Riccardo Pagni e Francesca Mercadante, convinti che “cantare insieme”, anche per chi non ha esperienza in materia, crea momenti gratificanti, mette di buon umore, aiuta a migliorare la percezione di se stessi in relazione con gli altri e favorisce il lavoro di gruppo.

Il risultato atteso è principalmente quello di generare inclusione sociale e accrescimento della consapevolezza individuale, inoltre, il progetto ha tutte le caratteristiche per inserirsi nell’ottica di una riqualificazione culturale del territorio

Il Progetto si concluderà a metà maggio con un concerto al Teatro Goldoni in cui si esibiranno i tre cori.

Di seguito le informazioni relative ai tre cori:

Quartiere Scopaia c/o Salone Parrocchia SS. Annunziata dei Greci Uniti – via Olanda n°44 – Maestra di Canto Laura Brioli – lezione il giovedì dalle ore 18 alle ore 19,30 – prima lezione giovedì 25 gennaio ore 18 – info 3463728303;

Quartiere Centro c/o Cesvot – via Fagioli 3 – Maestro del coro Riccardo Pagni – lezione il mercoledì dalle ore 17,30 alle 19 – prima lezione mercoledì 24 gennaio ore 17,30 – info 34088406702 – 3392007879;

Quartiere Corea/Sorgenti c/o Assoc. Nesi Corea – Maestra di Canto Francesca Mercadante – lezione il mercoledì dalle ore 17,30 alle 19 – prima lezione mercoledì 24 gennaio ore 17,30 – info 3463728303 – 0586 424637.

Info c/o Segreteria Laboratori Teatro Goldoni tel. 0586 204206/225 3463728303 – 34088406702 [email protected]

