Quartieri InCanto, in Goldonetta il concerto finale

Sabato 11 maggio, alle 18, in Goldonetta andrà in scena il concerto finale del Progetto per il sociale Quartieri InCanto, organizzato dalla Fondazione Teatro Goldoni insieme alla Fondazione Livorno e con la collaborazione dell’Associazione Joyful.

Mutuando il metodo pedagogico El sistema di Josè Antonio Abreu, il Progetto Quartieri Incanto ha visto la creazione di tre gruppi “corali” gratuiti, nei quartieri Corea/Shangay presso l’Associazione Don Nesi, Scopaia/La Leccia presso la Parrocchia di Santa Lucia e Centro presso la sede Cesvot, con la convinzione che la presenza di un coro nei quartieri cittadini aiuti sensibilmente a migliorare i processi di inclusione. Un buon coro infatti crea un unico suono che si muove armonicamente: non si canta per emergere, ma per amalgamarsi, aiutare gli altri e migliorare se stessi, sviluppando e concretizzando esperienze di solidarietà, unione, condivisione e senso di protezione reciproca. Così, sabato, sotto la direzione dei maestri Laura Brioli, Riccardo Pagni e Francesca Mercadante questi tre cori si esibiranno per la prima volta su un palco, eseguendo un programma di brani pop che spazieranno da Ghali a Francesco De Gregori ai Beatles. Aprirà la serata la classe 1^C a curvatura musicale della scuola primaria Benci, che seguita dall’insegnante Denise Taddei e diretta da Alessandra Donati canterà le canzoni Do Re Mi, il Tango dell’autunno e Serenata delle fate tratta da l’opera Lodoletta di Pietro Mascagni.

Gruppo vocale quartiere Centro: Alice Sainati, Chiara Niccolai, Diana Romanelli, Elena Palmerini Morelli, Francesca Bove, Gaia Niccolai, Giulia Bertini, Ilaria Botarelli, Linda Marchetti, Marta Del Turco, Rita Bove, Vittoria Bianchi, dirige Riccardo Pagni

Gruppo vocale quartiere Corea: Adele Anei, Andrea Anei, Caterina Romano, Giorgia Musumeci, Giulia Ceccanti, Federico Donati, Hajar Lemharmal, Jon Rexhaj, Lavinia Nistor, Livia Rocchi, Rachele Burielli, Samuele Mambrini, dirige Francesca Mercadante

Gruppo vocale quartiere Scopaia: Alberto Sarti, Angela Pizzotto, Donatella Eliseo, Francesca Susini, Laura Cioni, Maria Teresa Verna, Sonia Eliseo, dirige Niky Mazziotta

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

