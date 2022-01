Rassegna Cinema in Goldonetta con School of Mafia

Martedì 25 gennaio, alle 21 il film School of Mafia, in programma per la rassegna di Cinema in Goldonetta, organizzata dagli Amici del Cinema La Goldonetta in collaborazione con Fondazione Teatro Goldoni e Amici del Teatro Goldoni

Una black comedy ambientata ai giorni nostri ma sospesi nel tempo. Un romanzo di formazione che gioca in modo ironico e disincantato con gli stilemi dei Mafia Movies, una comicità politicamente scorretta che ha come obiettivo i classici del genere.

School of mafia, il film diretto da Alessandro Pondi, segue la storia di tre giovani ragazzi newyorchesi, Nick, Joe e Tony, con ambizioni e sogni per il proprio futuro. Nick Di Maggio (Giuseppe Maggio) ha la passione per la chitarra e presto entrerà a far parte del cast di un noto talent show americano, Joe Cavallo (Guglielmo Poggi) è un cadetto dell’accademia di polizia e Tony Masseria (Michele Ragno) insegna danza. C’è un problema: i ragazzi sono i figli di tre importanti boss mafiosi che gestiscono il traffico illecito della città e che hanno a tutti i costi l’intenzione di trasformare i propri figli in veri e propri boss, per portare avanti gli affari di famiglia. Così Nick, Joe e Tony, vengono spediti con la forza dai loro padri, in Sicilia, per frequentare la scuola di Don Turi “u’appicciaturi” (Nino Frassica), il Padrino che tutti rispettano e temono. Don Turi attraverso i suoi insegnamenti “poco tradizionali”, insegnerà ai suoi tre allievi cosa vuol dire essere un boss mafioso. Nick, Joe e Tony scopriranno così chi sono davvero e ciò che vogliono essere in futuro.

Per accedere alla Rassegna è necessario essere soci di una delle due associazioni: Amici Teatro Goldoni o Associazione Amici del Cinema “La Goldonetta”. L’iscrizione può essere effettuata presso il negozio Antichità “Il Quadrifoglio” – via Mayer 63/a – tel. 0586 883544. Costi iscrizione: Amici del Cinema La Goldonetta € 30,00 /Amici del Teatro Goldoni € 40,00. Le tessere hanno validità annuale.

N.B.: L’accesso alle proiezioni è consentito solo a coloro in possesso di Green Pass ed è necessario indossare la mascherina FFP2 all’interno della sala.