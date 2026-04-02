Rinviata L’Adriano in Siria, come chiedere il rimborso

Il frontespizio del libretto originale, Livorno 1782

L’opera inizialmente prevista per il 30 e 31 maggio è stata rinviata alla prossima stagione teatrale nell’ambito della seconda edizione del Festival barocco

La Fondazione Teatro Goldoni in accordo con il Festival di Musica barocca Hortus Harmonicus, informa il gentile pubblico che da venerdì 3 aprile a sabato 30 maggio, sarà possibile per gli abbonati alla stagione lirica 2025-26 e per i possessori dei biglietti relativi a L’Adriano in Siria di Luigi Cherubini, ottenere il rimborso dei relativi titoli. L’opera inizialmente prevista per il 30 e 31 maggio è stata rinviata alla prossima stagione teatrale nell’ambito della seconda edizione del Festival barocco i cui artefici principali saranno il M° Federico Maria Sardelli e l’Orchestra barocca Modo Antiquo. L’Adriano in Siria ebbe la sua prima rappresentazione assoluta proprio a Livorno il 1 aprile 1782 e la sua riproposta al Teatro Goldoni sarà una prima mondiale in epoca moderna. Per ottenere il rimborso sarà sufficiente presentarsi nelle date indicate presso il botteghino del Goldoni nei consueti orari di apertura (martedì e giovedì ore 10/13 e il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30), portando con sé l’abbonamento o il biglietto dello spettacolo.

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