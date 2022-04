Sabato al Goldoni concerto per piano e orchestra nel segno di Beethoven

Sabato 9 aprile, alle 21 al Teatro Goldoni la Stagione Sinfonica incontra la rassegna “Classica con gusto” con un concerto per pianoforte e orchestra di sfolgorante bellezza nel segno di Ludwig van Beethoven

del grande compositore tedesco sarà eseguito il Quarto concerto op. 58, una delle più belle composizioni di ogni tempo, un'opera che fino dalle prime battute si caratterizza per il virtuosismo di grande eleganza affidato allo strumento solista che intesse e costruisce con l'orchestra un discorso ricco di alternanze e rimandi tale da disegnare un paesaggio sonoro di inusitata bellezza. A proporlo all'ascolto, sul podio dell'Orchestra del Teatro Goldoni, l'affermato direttore belga Eric Lederhandler, direttore associato della compagine orchestrale e di scena nei più importanti teatri e sale da concerto internazionali; con lui Carlo Palese, pianista attivo sia come solista che in formazioni cameristiche con molti importanti musicisti: il M° Palese, tra l'altro, è conosciuto ed apprezzato dal pubblico livornese anche per essere il responsabile artistico (ed il curatore con Menicagli pianoforti e la Fondazione Goldoni) dell'apprezzata stagione di Musica da Camera in Goldonetta. E proprio dall'incontro tra i due cartelloni musicali, nasce l'originale proposta che in apertura di serata vedrà l'esecuzione del brillante Carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns per due pianoforti e orchestra da camera, un'irresistibile descrizione musicale del regno animale colto nei suoi aspetti non solo evocativi (su tutti l'assoluta eleganza del Cigno affidata al violoncello), ma anche argutamente descrittivi, come la marcia imperiosa del Re della foresta, l'incedere lento dell'elefante affidato al registro grave del contrabbasso, il clarinetto che dà voce a un piccolo cucù o il flauto che viene chiamato a descrivere le allegre e gioiose volute nel cielo degli uccelli, fino ad un quanto mai improbabile can-can per accompagnare il passo non certo affrettato di una tartaruga. Un'opera divertente, dall'ascolto immediato e coinvolgente, che vedrà protagonisti alcuni giovani musicisti livornesi di vera qualità provenienti da Livornoclassica, l'associazione musicale che organizza il Livorno Piano Competition, l'importante concorso pianistico internazionale, attiva anche in ambito concertistico con progetti nuovi e formazioni di organico vario. Nel Carnevale degli animali avremo, sempre con Carlo Palese, la pianista Michelle Candotti, artista in carriera e già pluripremiata in grandi concorsi internazionali; nel gruppo degli archi ancora due giovani ma già affermati artisti della nostra città: il violoncellista Leonardo Giovannini e la violinista Alice Palese. Con loro la violista Marina Molaro, il violinista Alberto Bologni e il contrabbassista Gabriele Ragghianti, artisti noti al pubblico internazionale e già ospiti di Classica con Gusto; le parti soliste prevedono anche Michele Pignolo (flauto), Federico Macagno (clarinetto) e Gabriele Ciangherotti (percussioni), in organico dell'Orchestra Goldoni.

La proposta musicale, già di per sé così ricca, sarà ulteriormente completata nella seconda parte della serata dalla Sinfonia n. 1 in re maggiore, D. 82 di Franz Schubert, opera giovanile altamente melodica di forte ascendenza mozartiana, con un finale tumultuoso ricco di energia festosa ed ottimistica.

Biglietti disponibili presso il botteghino del Goldoni il martedì e giovedì ore 10/13, mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30 ed online su www.goldoniteatro.it e www.ticketone.it; prezzi: € 10 platea, € 5 under 25. Si ricorda che per accedere in Teatro è necessario il green pass rinforzato ed indossare la mascherina ffp2. Tutte le informazioni sul concerto e gli artisti su www.goldoniteatro.it