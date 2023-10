Sabato al Goldoni la serata finale di Young Opera Musician 2023

Il direttore d'orchestra Gianluca Greco

I finalisti Alessandro Catania, Francesca Macchiarulo, Elena Meyer, Lodovico Parravicini, Filippo Piscitelli e Andrea Scapola si misureranno ciascuno su due movimenti dei Concerti K.216, K.218 e K.219 di Mozart con l’Orchestra del Teatro Goldoni diretta da Gianluca Greco. Ingresso (ore 18) libero

In attesa della splendida e monumentale Nona Sinfonia di Beethoven che i prossimi 20 e 21 ottobre vedrà impegnati oltre 150 musicisti sul palcoscenico del Teatro Goldoni nel concerto inaugurale della Stagione Sinfonica 2023-2024, una bella iniziativa animerà questo sabato 14 ottobre, alle ore 18 lo storico teatro livornese sempre nel segno della grande musica: su iniziativa di Opera Music Management, la struttura artistica imprenditoriale che gestisce l’Orchestra del Goldoni, si terrà la serata finale di YOM – Young Opera Musician 2023 (ingresso libero). “Si tratta di un concorso per giovani esecutori nato nel 2021 e giunto ormai alla terza edizione – spiega il General manager Luciano Corona – che vede protagonisti i giovani musicisti under 23. I candidati alla fase preliminare online di questa edizione sono stati 163 provenienti da moltissimi paesi del mondo: Italia, Austria, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, USA, Giappone, Corea del sud, Cina, Australia e Brasile. Da questi 163 sono stati selezionati i 6 finalisti che ascolteremo al Goldoni in un programma incentrato su tre Concerti per violino di Mozart”.

I finalisti Alessandro Catania, Francesca Macchiarulo, Elena Meyer, Lodovico Parravicini, Filippo Piscitelli e Andrea Scapola, si misureranno ciascuno su due movimenti dei Concerti K.216, K.218 e K.219 di Mozart, con l’Orchestra del Teatro Goldoni sotto la guida del suo Direttore musicale associato Gianluca Greco, concertista attivo da 25 anni in Italia e all’estero come solista, camerista e come direttore musicale; vincitore di numerosi concorsi musicali nazionali ed internazionali il M° Greco ha numerose collaborazioni con importanti istituzioni concertistiche nazionali quali il Regio di Torino, Teatro alla Scala di Milano, Teatro La Fenice di Venezia ed ha fondato nel 2003 l’Orchestra Sinfonica Molisana, istituzione sinfonica di diritto privato della Regione Molise con la quale ha diretto concerti in tutta Europa. La serata, che sarà presentata da Paolo Noseda, vedrà il pubblico stesso avere un ruolo attivo in questa finale, potendo anche esprimere il proprio voto attraverso un apposito QRCode, che sommato a quello di una commissione formata da direttori artistici di Orchestre ed Accademie italiane ed a quello dell’Orchestra, sancirà la classifica finale: oltre alle borse di studio premiali per i musicisti che risulteranno vincitori, è previsto l’inserimento da parte dell’Orchestra del Goldoni nell’organico della propria stagione concertistica. Tutte le info su www.goldoniteatro.it.

