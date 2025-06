(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA

Scenari di Quartiere compie dieci anni

Dal 13 al 29 giugno, con orario fisso alle 19.30 e ingresso gratuito, torna il festival che ha trasformato Livorno in un palcoscenico condiviso. Direzione artistica Emanuele Gamba e Alberto Brandi

Scenari di Quartiere compie dieci anni e si conferma un punto di riferimento per la città e per la scena teatrale italiana. Nato con l’ambizioso obiettivo di avvicinare il pubblico al teatro di narrazione attraverso una formula unica che porta gli spettacoli sotto casa, il festival ha fidelizzato negli anni una comunità di spettatori appassionati, coinvolti non solo nella fruizione, ma anche nella riflessione critica sulle storie e sugli artisti che li hanno accompagnati. In questi dieci anni, Scenari di Quartiere ha saputo instaurare un legame profondo con la città, valorizzando non solo le performance teatrali, ma anche i luoghi scelti per la rappresentazione. I quartieri, le piazze, i cortili e le vie di Livorno sono diventati scenari non casuali, ma luoghi vivi che parlano alla memoria e all’identità collettiva della comunità. Ogni spettacolo, ogni artistica scelta di location, ha rappresentato una sfida e una scoperta, permettendo al pubblico di vivere il teatro in modo nuovo, a stretto contatto con l’ambiente che li circonda, riappropriandosi, seppur per lo spazio di una serata di spazi della città spesso dimenticati. Dal 2023 il festival – come conferma il rinnovato titolo – si è arricchito di appuntamenti musicali in forma di serenate; improntate ad una natura di incursione, improvvisata, sotto le finestre di un immaginario amante, le nostre Serenate, complici tre voci di donna, ci regaleranno tre viaggi in mondi musicali distanti e differenti. Dall’Italia dei primi 40 anni del Novecento all’Argentina del Tango fino al repertorio della grande Opera e del grande Musical, Veronica Niccolini, Barbara Luccini e Martina Barreca saranno le protagoniste di questo gioco del corteggiamento e della seduzione che passa attraverso le melodie più divertenti e struggenti degli ultimi tempi. Colpisce ricordare come già dalla prima edizione 2023, le Serenate si siano meritate l’affetto e la simpatia di chi ha tanto applaudito l’arrivo di bella musica in suggestivi angoli mai esplorati della città. Con l’edizione del decennale – che si terrà dal 13 al 29 giugno – il festival si ripropone di celebrare questo percorso, non solo con una selezione dei migliori artisti italiani, ma anche con una riflessione sulla educazione alla visione e all’ascolto, due concetti che hanno guidato la crescita e la maturazione del pubblico di Scenari di Quartiere.

In dieci anni, Scenari di Quartiere ha invitato il pubblico a vedere e ad ascoltare il teatro in modo diverso. Ogni quartiere, ogni casa, ogni cortile è diventato un luogo dove l’azione scenica si fa parte di un percorso che è tanto estetico quanto educativo. L’aspetto partecipativo del festival è stato sempre un valore fondamentale: gli spettatori non sono solo testimoni, ma protagonisti di un’esperienza che li invita a riflettere, a confrontarsi.

La partecipazione del pubblico è sempre stata una delle chiavi del successo di Scenari di Quartiere, che ha fatto del dialogo tra artisti e cittadini un’esperienza unica nel suo genere. Con il decennale, il festival non vuole solo festeggiare il proprio successo, ma anche guardare al futuro, consolidando quel legame speciale che in questi anni è stato costruito intorno al valore delle storie raccontate e delle emozioni condivise. Il festival, promosso e sostenuto dalla Fondazione Teatro Goldoni e dal Comune di Livorno con il sostegno di Castagneto Banca 1910, Hillebrand Gori, Livorno Reefer, Caravan Bacci, Siel, Ferramenta San Marco, Toscandia, è gratuito e aperto a tutti, con la convinzione che la cultura debba essere un diritto accessibile e condiviso. Un ringraziamento particolare agli amici che collaborano con il festival: Arci Livorno, Consigli di Zona, Quartieri Uniti, Casalp.

