Scenari di Quartiere, mercoledì ai Salesiani “Il mondo libero di Antonio Ligabue”

Mercoledì 8 giugno, alle 19.30 ai Salesiani Don Bosco, in via del Risorgimento, Elisabetta Salvatori presenta Il mondo libero di Antonio Ligabue - Delicato come una Farfalla e Fiero come un’Aquila

Nuovo appuntamento con “Scenari di Quartiere”, il Festival di teatro di narrazione, organizzato dalla Fondazione Teatro Goldoni di Livorno e dal Comune di Livorno con la direzione artistica di Marco Leone e Fabrizio Brandi ed il contributo dell’Associazione Quartieri Uniti di Livorno.

Mercoledì 8 giugno, alle 19.30 ai Salesiani Don Bosco, in via del Risorgimento, Elisabetta Salvatori presenta Il mondo libero di Antonio Ligabue – Delicato come una Farfalla e Fiero come un’Aquila.

Raccontare di Ligabue non significa solo raccontare di un artista folle, del suo rapporto con le due madri, quella naturale e quella adottiva, della sua solitudine, del suo soffrire la mancanza di una patria, del suo grande talento di pittore, ma diventa anche occasione per ricordare l’Italia e la Svizzera degli emigranti agli inizi del secolo scorso, le due guerre, la bassa Reggiana, il Po.

Mentre si affermano le avanguardie artistiche e l’astrattismo Antonio dipinge le sue storie di tigri e pollai, sempre fiero della sua arte. L’allestimento scenico prevede una semplice quadratura nera e l’utilizzo di illuminotecnica convenzionale basata sulle tonalità calde delle luci a incandescenza. L’artista dipinge a tempera durante la narrazione.

Di e con Elisabetta Salvatori

I biglietti per tutti gli spettacoli sono in vendita al prezzo di 5 € on line su www.scenaridiquartiere.it

PER ASSISTENZA ACQUISTO BIGLIETTI: PIAZZA GARIBALDI “Baracchina 20” Martedì e giovedì 10:00 – 12:00 CIRCOLO ARCI COLLINE L. NORFINI, Via di Salviano 51 Giovedì 10:00 -13:00 o la sera stessa nel luogo dello spettacolo a partire dalle 18.

Ore 18:30 visita guidata del quartiere a cura di Fabrizio Ottone

www.scenaridiquartiere.it

