Scenari di Quartiere. Venerdì alla Guglia “Albania Casa Mia”

Ingresso gratuito. Appuntamento per venerdì 16 giugno alle 19.30, nel Cortile Piazza della Barriera Garibaldi (La Guglia) con Alekandros Memetaj in Albania Casa Mia, continua “Scenari e serenate di quartiere”,

Venerdì 16 giugno alle 19.30, nel Cortile Piazza della Barriera Garibaldi (La Guglia) con Alekandros Memetaj in Albania Casa Mia, continua “Scenari e serenate di quartiere”, la rassegna della Fondazione Teatro Goldoni con la direzione artistica di Fabrizio Brandi ed Emanuele Gamba.

25 febbraio 1991, Albania. Il regime comunista che per più di 45 anni aveva controllato e limitato la libertà dei cittadini albanesi è ormai collassato. Il malcontento del popolo si esprime con manifestazioni, distruzione dei simboli dittatoriali ed esodi di massa, per primo quello di Brindisi.

Migliaia di persone cercano di scappare verso l’Occidente partendo dai porti di Valona e Durazzo con navi, pescherecci e gommoni diretti verso l’Italia. Tra questi c’è anche Alexander Toto, trentenne che scappa da Valona a bordo del peschereccio “Miredita” (Buon giorno) e giunge a Brindisi. In quel peschereccio c’è anche Aleksandros Memetaj, bimbo di 6 mesi.

Albania casa mia è la storia di un figlio che crescerà lontano dalla sua terra natia, in Veneto, luogo che non gli darà mai un pieno senso di appartenenza. Albania casa mia è anche la storia di un padre, dei sacrifici fatti, dei pericoli corsi per evitare di crescere suo figlio nella miseria di uno Stato che non esiste più. È anche la storia del suo grande amore nei confronti della propria terra, di grande patriottismo, di elevazione di alcuni valori che in Italia non esistono più. Quando il popolo piange sangue e si ribella allo Stato, per un gioco controverso dell’animo umano il cuore, pur bagnato di veleno, conserva gli odori, le immagini e i dolci ricordi di una nazione unica, con una storia sofferta e passionale.

I destini di Aleksandros Memetaj e Alexander Toto apparentemente lontani si incrociano più volte nella storia fino creare un’unica corda, un unico pensiero. Finché l’uno diventerà figlio e l’altro il padre. Di e con Aleksandros Memetaj regia Giampiero Rappa assistente alla regia Alberto Basaluzzo produzione Anonima Teatri/Twain Centro Produzione Danza

Cene di Quartiere con l’artista nel Quartiere La Guglia, Circolo Arci Divo Demi. Dopo lo spettacolo ci sarà la possibilità di cenare con Alekandros Memetaj , chi fosse interessato può chiamare al numero 348.5691584 . Costo 10 €, la prenotazione è obbligatoria.

Condividi: