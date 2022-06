Scenari di Quartiere, venerdì alla Rosa “Tarzan ragazzo selvaggio”

Venerdì 10 giugno alle 19.30 “Scenari di Quartiere”, il Festival di teatro di narrazione, organizzato dalla Fondazione Teatro Goldoni di Livorno e dal Comune di Livorno ed il contributo dell’Associazione Quartieri Uniti di Livorno, si sposta alla Rosa nel parco di via Bikonacki con lo spettacolo di Luigi D’Elia, Tarzan ragazzo selvaggio.

Esistono pochi casi reali di bambini cresciuti da soli nella natura o allevati dagli animali. È accaduto che siano stati cresciuti da lupi, cani, scimmie, animali della Savana. Le loro storie si perdono nel tempo tra cronaca e leggenda, tra sogno e realtà, ma qui abbiamo il dono del teatro che fa esistere per un’ora nel rito antico e carnale del racconto, del corpo dell’attore e del respiro del pubblico la storia un bambino rimasto orfano nella foresta del Congo e cresciuto volando da un albero all’altro come le scimmie. Tarzan, era lo strano verso che facevano le scimmie per chiamarlo o indicarlo. Che nella loro lingua, perché ogni animale ha una sua lingua e un suo canto, voleva dire pelle bianca. Questo spettacolo, nato durante la più importante crisi sanitaria e ambientale del nostro tempo, racconta la sua storia, nuda e cruda, senza nessuna concessione alle promesse degli adulti e del progresso. Con il più grande amore per il mistero intoccabile della crescita, dell’umano e della nostra Terra. Tarzan ragazzo selvaggio si libera della tradizione hollywoodiana, non ci sono alligatori uccisi dopo lunghe e pericolose nuotate, Cita – meglio dirselo subito – non esiste, e il rapporto con Jane è molto più complicato: la base del racconto teatrale è Tarzan of the Apes di Edgar Rice Burroughs.

Di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia, molto liberamente ispirato a Tarzan of the Apes di Edgar Rice Burroughs, regia di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia

I biglietti per tutti gli spettacoli sono in vendita al prezzo di 5€ on line su www.scenaridiquartiere.it

Per assistenza acquisto biglietti: la sera stessa nel luogo dello spettacolo dalle 18 alle 19.15.

Ore 18:30 visita guidata del quartiere a cura di Fabrizio Ottone

