Scenari di Quartiere, weekend conclusivo con Santeramo e Moni Ovada

Con due appuntamenti, uno al quartiere San Marco ed uno al quartiere Benci Centro si conclude questo fine settimana “Scenari di Quartiere”, il Festival di teatro di narrazione, organizzato dalla Fondazione Teatro Goldoni di Livorno

Sabato 11 giugno ore 19.30 a San Marco al Parco delle Mura Lorenesi, protagonista sarà Michele Santeramo in Di Malavoglia. La conosciamo tutti quella sensazione amara che viene dopo l’aver perduto. Un amore a cui si era ancora affezionati, un oggetto, una persona, una partita di calcio, un pensiero a cui eravamo affezionati, una speranza di quando eravamo piccoli, chissà cos’altro.

È una di quelle cose che appartengono alla vita di ognuno, c’è poco da fare.

Che ne facciamo di quella sensazione, appena dopo averla provata? Molto spesso, proviamo a seppellirla sotto un’altra coltre di giornate, nella speranza che le prossime siano libere da delusioni, che ci diano il tempo di dimenticare la sconfitta. Per i Malavoglia non è così.

Questi hanno la sfortuna di essere nati personaggi. A loro sono ispirate le vite di gente comune, di nuovi malavoglia, che si specchiano nei personaggi del romanzo e in quelli cercano consolazione.

Di e con Michele Santeramo musiche composte ed eseguite da Sergio Altamura ispirato a I Malavoglia di Giovanni Verga, hangar produzioni – mowan teatro.

Domenica 12 giugno ore 19.30 in Piazza Cavallotti – Benci Centro – la conclusione del Festival sarà affidata a MONI OVADIA in Carta Bianca a Moni Ovadia

Moni Ovadia, attore, autore e scrittore è uno dei più prestigiosi e popolari uomini di cultura della scena italiana. Il suo teatro ha contribuito a fare conoscere la cultura Yiddish attraverso una lettura contemporanea, unica nel suo genere in Italia ed in Europa.

Ma Moni Ovadia è anche noto per il suo costante impegno politico e civile a sostegno dei diritti e della pace. In questo recital/monologo intratterrà il pubblico con riflessioni e letture e storielle ispirate al suo vastissimo repertorio. Di e con Moni Ovadia.

I Biglietti per tutti gli spettacoli sono in vendita al prezzo di 5€ on line su www.scenaridiquartiere.it

PER ASSISTENZA ACQUISTO BIGLIETTI: la sera stessa nel luogo dello spettacolo dalle 18 alle 19.15, è necessario avere una carta di credito.

Per ogni appuntamento alle ore 18:30 è prevista la visita guidata del quartiere a cura di Fabrizio Ottone.

