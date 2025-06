Scenari e serenate di Quartiere. Sabato a Montenero “Belle Epoque”

Sabato 14 giugno alla 19.30 a Montenero in piazza del Santuario, con l’ Ensemble Baciami Piccina in Belle Epoque, un viaggio musicale in un repertorio vasto, variegato e composito, tratto dal canzoniere italiano dei primi decenni del secolo scorso

Dal 2023 il festival Scenari di Quartiere – come conferma il rinnovato titolo – si è arricchito di appuntamenti musicali in forma di serenate; improntate ad una natura di incursione, improvvisata, sotto le finestre di un immaginario amante, le Serenate, complici tre voci di donna, ci regaleranno tre viaggi in mondi musicali distanti e differenti.

Il primo appuntamento sarà sabato 14 giugno alla 19.30 a Montenero in piazza del Santuario, con l’ Ensemble Baciami Piccina in Belle Epoque, un viaggio musicale in un repertorio vasto, variegato e composito, tratto dal canzoniere italiano dei primi decenni del secolo scorso -dal 1900 al 1940 – ricco dei più famosi brani della canzone italiana classica di quegli anni.

Da Parlami d’amore Mariù fino ad Abbassa la tua radio, Vipera, Balocchi e profumi, Ti parlerò d’amor, con inserti di musica solo strumentale che riprendono i temi dell’epoca, non solo del repertorio italiano. Il clima dal profumo vintage restituisce quella atmosfera di eleganza e cantabilità, propria di quegli anni, ancora vivi nel ricordo della nostra eredità musicale.

Con Veronica Niccolini voce Enrico Lucarelli tastiera Stefano Lunardi violino

Alle 18.30: Visita alla scoperta del quartiere con Fabrizio Ottone

