Scenari e serenate di Quartiere. Sabato in Corea in scena “Duo Ausencias”

Sabato 21 giugno, alle ore 19.30 in Via Gobetti nel quartiere Corea sarà la volta del Duo Ausencias che ci regalerà un viaggio nel Sud America, in un gioco di corteggiamento e di seduzione che passa attraverso le melodie più struggenti del Tango

Dal 2023 il festival Scenari di Quartiere si è arricchito di appuntamenti musicali in forma di serenate improntate ad una natura di incursione, improvvisata, sotto le finestre di un immaginario amante. Sabato 21 giugno, alle ore 19.30 in Via Gobetti nel quartiere Corea sarà la volta del Duo Ausencias che ci regalerà un viaggio nel Sud America, in un gioco di corteggiamento e di seduzione che passa attraverso le melodie più struggenti del Tango. El Corazón al Sur è un viaggio musicale nell’intimità dell’Argentina, terra di nostalgie e passioni, dove ogni nota vibra di memoria e desiderio. Il soprano Barbara Luccini e la fisarmonica di Massimo Signorini, il Duo Ausencias, intrecciano voce e respiro per raccontare storie d’amore, assenze, lotte e poesia. Dal tango di Gardel alla preghiera laica di Piazzolla, dalla delicatezza di Guastavino ai richiami popolari di Ginastera e Lopez Buchardo, il programma attraversa i colori più intensi della musica argentina, con incursioni che amplificano il senso del viaggio: le atmosfere oniriche di Weill, l’energia urbana di Girotto, l’eco balcanica di Bregovic. “El corazón al sur” è non solo un brano, ma un manifesto emotivo: il cuore che rimane fedele alle sue radici, anche nel silenzio delle assenze.

Prima della serenata, alle ore 18.30, sarà possibile la visita alla scoperta del Quartiere guidati da Fabrizio Ottone

