Schubertiade alla Goldonetta per Classica con gusto

Mercoledì 22 aprile, alle 21, la rassegna “Classica con Gusto” della Fondazione Teatro Goldoni in collaborazione con Menicagli Pianoforti porta sul palco della Goldonetta un intenso omaggio a Franz Schubert. Protagonisti della serata il pianista Francesco Libetta e il violinista Aylen Pritchin, tra capolavori cameristici e spirito conviviale

Classica con Gusto, la rassegna di musica da camera della Fondazione Teatro Goldoni e Menicagli pianoforti, si appresta a vivere uno dei momenti più intensi della sua stagione: mercoledì 22 aprile, alle ore 21, sul palco della Goldonetta, i riflettori si accenderanno su Schubertiade, un concerto che celebra l’universo poetico di Franz Schubert attraverso l’incontro tra due apprezzati interpreti del concertismo internazionale. La serata segnerà un graditissimo ritorno per il pubblico livornese: quello di Francesco Libetta, pianista, direttore d’orchestra e compositore acclamato dalla critica come un “aristocratico poeta della tastiera”. Celebre per il suo virtuosismo e la capacità di spaziare da Beethoven ai compositori del XX secolo con una profondità rara, Libetta torna a Livorno portando con sé quella sensibilità interpretativa che lo ha reso partner privilegiato di artisti come Antonio Pappano e Giovanni Sollima; gli applauditi concerti che ha offerto alla nostra città negli ultimi anni sono certamente ancora nella memoria di molti appassionati. Accanto a lui, per un debutto assoluto in città, ci sarà il violinista d’eccezione Aylen Pritchin: già vincitore del prestigioso Primo Premio al Concorso Long-Thibaud di Parigi, Pritchin è oggi considerato uno dei talenti più carismatici della sua generazione. Il violinista moscovita, abitualmente presente nelle più importanti sale concertistiche e teatri del mondo, si esibisce regolarmente con le più grandi orchestre, portando in dote un suono capace di passare dal rigore della musica antica alla forza dei linguaggi contemporanei. Insieme, Libetta e Pritchin faranno rivivere l’essenza della “Schubertiade”: “Questo era il nome dato alle riunioni musicali che il compositore viennese animava per la sua cerchia di amici – afferma il M° Carlo Palese che cura il progetto artistico della rassegna – in un autentico spirito di informale condivisione di musica. È lo stesso intento che anima Classica con Gusto sin dal suo inizio e abbiamo dunque pensato che non ci fosse titolo migliore per una serata dedicata ai capolavori di Schubert”. La Goldonetta si trasformerà così in un salotto d’altri tempi dove la musica non è solo esecuzione, ma un dialogo confidenziale tra amici.

La serata si aprirà con la grazia e il fascino della Sonatina in re maggiore op.137 D384 per proseguire con il dialogo tra violino e pianoforte della Sonata in la maggiore op.162 D574 “Grand Duo”; concluderà il concerto uno dei capolavori della produzione cameristica di Franz Schubert: la Fantasia in do maggiore op.159 D934 considerata una delle opere più impegnative dell’intero repertorio per violino e pianoforte a causa di un virtuosismo estremo richiesto ad entrambi gli esecutori. Le note di Schubert, tra malinconia e luminose speranze, diventeranno il filo conduttore di una serata che promette di restare nel cuore degli ascoltatori. Come da tradizione di Classica con Gusto, l’esperienza non si esaurirà con l’ultima nota: al termine del concerto, il pubblico potrà incontrare gli artisti durante un buffet conviviale, un momento informale per condividere impressioni e curiosità sorseggiando un piacevole calice di vino.

I biglietti per il concerto (posto unico numerato € 10,00) sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Goldoni (Tel. 0586 204290) nei giorni di martedì e giovedì (10/13) e mercoledì, venerdì e sabato (16.30/19.30), oppure online sul circuito TicketOne.

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