Serenata di Quartiere a Borgo Cappuccini con un omaggio a Cavalleria Rusticana

Sabato 13 giugno in piazza Gavi il primo appuntamento della rassegna musicale con “Sono solo sillabe… di Cavalleria”. Mario Menicagli e Simone Tamburini rileggono il capolavoro mascagnano tra racconto, ironia e incursioni musicali fuori dagli schemi

Sabato 13 giugno, alle 19.30 in piazza Gavi, Borgo Cappuccini, ritornano le Serenate di Quartiere, appuntamenti musicali, concepiti come incursioni improvvisate – e per questo non sono previsti posti a sedere – sotto le finestre di un immaginario amante. Anche per questa edizione Le Serenate, regaleranno tre viaggi in mondi musicali distanti e differenti. Si inizia sabato con Sono solo sillabe… di Cavalleria con Mario Menicagli. Il format ideato insieme Simone Tamburini affronterà il tema dell’opera verista con la sua “perla” mascagnana, nella cui narrazione, tra aneddoti e considerazioni, si intromettono (oltretutto senza che se ne percepisca la necessità), cenni musicali adattati per voce pop e pianoforte. Ingresso vietato ai puristi e ai conservatori dell’opera lirica, pubblico ormai catalogato, certificato e noiosamente immortale.

Il protagonista in scena, non è un attore, né un cantante, né un pianista eppure recita, canta e suona il piano. “Se il limite della vostra capacità di concentrazione – dichiara Mario Menicagli – è sotto il minuto e se vi basta poco per divertirvi, questo è davvero lo spettacolo che fa per voi”.

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