Si alza il sipario sulla rassegna Opera Oggi

Domenica 2 novembre, alle ore 18 in Goldonetta, la prima assoluta dell’opera da camera La riunione, una favola dai dialoghi serrati, una riflessione sulla brevità della vita e sul modo di viverla

Quarta edizione per “Opera Oggi”, la rassegna della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno che fedele alla sua formula si propone di volgere uno sguardo attento e curioso ad opere liriche composte per il Teatro di “oggi” e di offrire opportunità di ascolto di rarità del passato rivisitate con occhio moderno, come avvenuto negli anni precedenti: “È certo che la Musica, al pari di qualsiasi linguaggio artistico, è sempre figlia ed espressione del suo tempo e si trasforma con questo – afferma Emanuele Gamba, Direttore artistico del Goldoni – assume forme diverse, si evolve, ma alla sua radice c’è sempre un connotato comune: raccontare qualcosa dell’uomo, della sua vita, delle sue passioni, fragilità ed aspirazioni. La lirica è stata una delle più alte forme di questa capacità di narrare legando la parola alla musica con esiti artistici straordinari. È un genere ormai morto? È solo eredità (per quanto grande) del passato? Siamo convinti di no e crediamo che possa proseguire il suo viaggio; proprio per questo, per questa nuova edizione della nostra rassegna, abbiamo pensato ad uno specialissimo “dittico” che vedrà il debutto di due nuovi lavori, uno scritto da chi nella musica lavora ed opera da anni, l’altro da giovani studenti del Conservatorio della nostra città”.

Il sipario della Goldonetta, l’elegante ridotto del Teatro Goldoni di Livorno, si aprirà così, grazie anche al sostegno di due partner privati, T.O.DELTA e SISAM, domenica 2 novembre, alle ore 18 con la prima assoluta dell’opera da camera La riunione, una favola dai dialoghi serrati, una riflessione sulla brevità della vita e sul modo di viverla. Composta da Stefano Cencetti su libretto di Roberto Del Nista (dall’omonima novella di Sirio Malfatti, pubblicata da ETS nel 1998), La riunione condensa la vicenda in poco più di mezzora di musica dall’impianto tradizionale e melodico: come in un dipinto, essa sostiene il canto e infonde un’atmosfera impalpabile, carica di tensione fino al coinvolgente finale dal sapore catartico. Ensemble dell’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno “Massimo de Bernart”, diretta da Stefano Cencetti, regia di Carlo Da Prato; produzione ed allestimento Fondazione Teatro Goldoni Livorno. L’opera sarà preceduta da quattro arie liriche da camera che hanno con questa una forte attinenza tematica (autori: Verdi, Berlioz, Catalani e Giuliani).

Secondo titolo in programma, anch’esso in prima assoluta, “Infinite scrolling”, un’operasocial realizzata con la partecipazione del Conservatorio “P. Mascagni” di Livorno che vedrà le musiche dei giovani Niccolò Chiaramonti, Ian Da Preda, Claudio Laucci e Andrea Tinacci, misurarsi su un tema di grande attualità, con il libretto di Gabriele Micheli; direzione d’orchestra di Lorenzo Sbaffi, regia di Matteo Ceccantini, supervisione Girolamo Deraco e Fabio De Sanctis De Benedictis.

Biglietti: posto unico numerato € 5 in vendita presso il botteghino del Goldoni, aperto il martedì e giovedì ore 10/13 e il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30; nei giorni di spettacolo la biglietteria aprirà un’ora prima dell’inizio; vendita online su ticketone.it

