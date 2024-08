Stasera il concerto dei finalisti del 2° concorso Laura Pasqualetti

Foto Novi

Dalle 21,30 nella piazza antistante il Teatro Goldoni si terrà il concerto O stella della sera. Nel corso della serata, realizzata in collaborazione con Cure Palliative e presentata da Paolo Noseda, sarà consegnato il Premio Mascagni 2024 al Baritono Renato Bruson

Una serata speciale in cui la musica diventa il filo che lega passato e futuro, memoria e speranza: lunedì 12 agosto, alle ore 21.30 nella piazza antistante il Teatro Goldoni, si terrà il concerto dei finalisti del 2° Concorso Pianistico “Laura Pasqualetti”, una musicista che negli anni aveva accompagnato da protagonista le più importanti produzioni liriche del Teatro della sua città e la cui professionalità, con quella tranquillità e modestia che sempre l’accompagnava, tanto apprezzamento aveva saputo conquistarsi in altri importanti Teatri. “O stella della sera – spiegano gli organizzatori di questo appuntamento del cartellone del Mascagni Festival 2024 – non è solo un concerto in memoria di una cara amica ed artista che proprio in questi giorni, tre anni fa, ci lasciava; vuole essere anche una testimonianza ed un ponte verso giovani pianisti che scelgono quella delicata e fondamentale professione così connaturata al mondo della lirica”.

Cinque i finalisti ammessi alla serata: Hana Lee e Dahyun Kang, entrambi della Corea sud, Maria Ines Natalucci (italo-argentina) e gli italiani Arianna Presepi e Mattia Torriglia; saranno loro ad accompagnare i soprani Vera Prakapenka, Alisa Rayskaya, Anica Skryane e Federica Venturi, che si sono distinti nella recente Mascagni Academy 2024. Il repertorio scelto per l’occasione è quello del verismo in musica (Mascagni, Giordano, Puccini, Catalani), con arie intrise di passioni e drammi che impegneranno i pianisti nel tessere la trama sonora di ogni singola storia; inoltre, essendo una competizione, una prova di talento e capacità interpretativa, saranno chiamati ad eseguire un brano per pianoforte solo tratto dal ricchissimo repertorio lirico. Al termine, la giuria composta da Marco Voleri (Direttore artistico Mascagni Festival), Bruno Nicoli (Direttore d’Orchestra e Direttore dei complessi musicali di palcoscenico del Teatro alla Scala), Mario Menicagli ed Emanuele Gamba (rispettivamente Direttore amministrativo ed Artistico Teatro Goldoni), proclameranno il vincitore, che si aggiudicherà un contratto come pianista accompagnatore per le attività del Teatro Goldoni di Livorno per la stagione 2024-2025. La serata, che sarà presentata da Paolo Noseda, consulente musicale della Fondazione Goldoni, è in collaborazione con Cure Palliative di Livorno, un’associazione di volontariato senza fine di lucro, che si occupa del servizio di assistenza sanitaria domiciliare sul campo ogni giorno per rispondere alle necessità dei pazienti e dei loro cari; per l’occasione sarà attiva una postazione per donazioni libere. “In questa suggestiva serata – aggiunge Marco Voleri – verrà consegnato il premio “Mascagni 2024” al celebre baritono Renato Bruson. Bruson, con la sua voce potente e la sua presenza scenica, ha tra le sue magistrali interpretazioni quella di Alfio nella splendida versione cinematografica di Cavalleria rusticana firmata da Franco Zeffirelli, aggiungendo una dimensione emotiva significativa alla produzione”.

Bruson è uno dei più importanti baritoni della scena lirica mondiale, protagonista di tante acclamate produzioni nei principali teatri di tutto il mondo sotto la guida dei più famosi direttori d’orchestra. Oltre alla carriera lirica, l’artista ha svolto un’intensa attività di concertista nelle più prestigiose sale da concerto in Italia e all’estero, con un vasto repertorio che va dalla musica da camera alla musica sacra ed alla liederistica. Svolge attività didattica con master di interpretazione vocale e docenze importanti a livello internazionale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©