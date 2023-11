Stasera il concerto Rachmaninov 150, annullata la data di venerdì 24 novembre

La violoncellista solista Camille Thomas

Il concerto di giovedì 23 novembre andrà regolarmente in scena in quanto la solista sarà la pianista ucraina Anna Ulaieva. Chi avesse acquistato il biglietto del 24 novembre può ottenerne il rimborso

La Fondazione Teatro Goldoni informa il gentile pubblico che il concerto della stagione sinfonica Rachmaninov 150 di venerdì 24 novembre, alle ore 21, è annullato causa improvvisa indisposizione della violoncellista solista Camille Thomas. L’artista francese era attesa nell’interpretazione dell’opera in programma nella prima parte della serata, il Concerto per violoncello in fa maggiore di Alexey Shor. Chi avesse acquistato il biglietto può ottenerne il rimborso al botteghino del Teatro Goldoni (tel. 0586 204290) entro il 7 dicembre nei consueti orari di apertura: martedì e giovedì ore 10/13; mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30.

Condividi:

Riproduzione riservata ©