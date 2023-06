Stasera in Goldonetta il Laboratorio Teatro Ragazzi con “Incontri al chiaro di luna”

Stasera alle 21 in Goldonetta, con Incontri al chiaro di luna messo in scena dal Laboratorio Teatro Ragazzi, continua la rassegna teatrale “Laboratori in scena”, organizzata dalla Fondazione Teatro Goldoni.

Quanto sfugge all’occhio umano del mondo che ci circonda? Quel che non si vede non è detto che non esista…al chiaro di luna ciò che è invisibile prende vita ed il mondo diventa un sogno…

L’opera di W. Shakespeare “Sogno di una notte di mezza estate” rivisitata dagli allievi del Laboratorio Ragazzi della Fondazione Teatro C. Goldoni, diventa “Incontri al chiaro di luna” piecè teatrale che attraversa la storia e le vicissitudini dei personaggi shakespeariani.

Sotto la guida delle insegnanti Deborah Di Girolamo e Alessandra Donati, il laboratorio affronta il testo con spirito di ricerca e voglia di crescita. In scena verranno a materializzarsi i tre mondi narrati dal drammaturgo inglese, giocando con stili e linguaggi espressivi diversi. La regia lascia spazio, come sempre, ad una scena onirica, legata anche all’espressione corporea. Ad incorniciare la trama, una colonna in equilibrio tra una scelta filologica del periodo storico e il carattere fantastico e contemporaneo della performance.

Gli allievi in scena sono: Greta Baldi, Milo Chionsini, Sara Batistini, Arturs Contessotto, Diego Di Rosa, Matilde Maiuri, Claudia Manzi, Benedetta Mini, Elena Schiano lo Morello, Aurora Soffredini .

Biglietti: € 5 in vendita presso la biglietteria del teatro Goldoni aperta il martedì e giovedì dalle 10 alle 13, il mercoledì/venerdì e sabato dalle 16,30 alle 19,30 ed un’ora prima dello spettacolo. La vendita dei biglietti è anche on line su www.goldoniteatro.it , www.ticketone.it e nei punti vendita Ticketone.

